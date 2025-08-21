Riopae alcança a 19ª posição no ranking GPTW

A empresa Riopae acaba de ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, segundo o ranking elaborado pela consultoria Great Place to Work (GPTW). A companhia alcançou a 19ª posição na lista estadual na categoria de médias empresas, subindo 12 colocações em relação ao ano anterior. O resultado marca um avanço significativo na trajetória da empresa e busca reforçar seu compromisso com a valorização de pessoas e a construção de uma cultura organizacional sólida.



O reconhecimento é especialmente relevante por posicionar a empresa como a única da Baixada Fluminense a figurar na lista deste ano e também como a única representante do segmento de luto em todo o estado a receber a certificação.

Para o CEO da Riopae, Vinicius Chaves de Mello, a conquista reflete o esforço coletivo e a dedicação de todos os colaboradores. “Esse é um motivo de grande orgulho para todos nós, pois reflete o compromisso da liderança com o bem-estar e a satisfação daqueles que fazem parte da empresa”, afirma. Vinicius é autor do livro Cuidar para Cuidarem, que aborda como é possível preparar os gestores e colaboradores de uma funerária, crematório ou demais empresas voltadas para o luto a lidarem com a morte, tão de perto, todos os dias. A obra conta com o apoio e prefácio do professor, psicólogo, consultor e conferencista, Waldez Luiz Ludwig.



A avaliação do GPTW considera diversos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, práticas de gestão de pessoas e percepção dos colaboradores. Segundo o executivo, o processo de participação é conduzido pelo time de Recursos Humanos da empresa, que reúne e apresenta todas as iniciativas realizadas ao longo do ano.



Entre os fatores que podem ter contribuído para o desempenho nesta edição do ranking estão ações voltadas ao cuidado com a saúde física e mental dos colaboradores. Além dos benefícios tradicionais, como alimentação, refeição e plano de saúde, a empresa mantém iniciativas contínuas que incluem distribuição mensal de frutas, programa semanal de ginástica laboral e oferta de terapia gratuita. “O cuidado com as pessoas deve ir além das obrigações legais”, pontua Mello.



A cultura organizacional da Riopae é pautada por valores como respeito, empatia, pertencimento e propósito. De acordo com o CEO, esses princípios estão presentes nas relações cotidianas e influenciam diretamente o trabalho entregue. “Essa cultura é um valor inegociável para a gestão e está presente em todas as relações dentro da empresa”, afirma.



A valorização de talentos também é uma prioridade para a companhia. De acordo com o executivo, a Riopae mantém políticas de incentivo à formação acadêmica e reconhece conquistas individuais por meio de programas internos: “Um exemplo é o ‘Destaque do Mês’, que celebra desempenhos de excelência da equipe, além de oferecermos bolsas de estudo e apoio financeiro para colaboradores que desejam se qualificar.”



“Acreditamos que o salto de 12 posições no ranking em apenas um ano reforça não apenas nossa atratividade, como também deve facilitar a chegada de novos talentos que compartilham dos nossos valores”, acrescenta.



Para os próximos meses, Mello revela que a empresa pretende investir em ações que fortaleçam ainda mais sua cultura organizacional, mantendo o engajamento e consolidando práticas que promovam o sentimento de pertencimento entre as equipes.

“Seguiremos incentivando nossos colaboradores a se sentirem parte essencial e integrada da empresa. Acreditamos que a excelência se constrói nos detalhes e no comprometimento diário”, conclui o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://www.riopae.com.br/home