Parceria entre Abecom e Timken reduz custo em indústria siderúrgica

A crescente complexidade operacional das indústrias tem ampliado a demanda por soluções que combinem tecnologia e expertise técnica para reduzir custos e aumentar a confiabilidade de equipamentos. Atendendo a essa necessidade, a empresa brasileira Abecom, especialista em manutenção industrial, e a norte-americana Timken, fabricante de rolamentos e outras soluções industriais, têm atuado em parceria, aliando otimização de processos com produtos de alto desempenho.

A Abecom oferece soluções de manutenção industrial, com o objetivo de minimizar paradas não programadas, prolongando a vida útil dos equipamentos. “Em projetos recentes, soluções personalizadas resultaram em uma economia de até 40% nas operações, aumento da produtividade e prevenção de falhas críticas”, explica Rogério Rodrigues, CEO da Abecom.

Um caso recente é o de uma multinacional do setor siderúrgico, especializada em soluções tubulares premium para os mercados de energia, óleo e gás. Na unidade de pelotização, um equipamento essencial apresentava falhas recorrentes que exigiam a troca frequente de componentes. “Como a correção definitiva exigiria uma parada prolongada, com altos custos e impacto direto na produção, a Abecom estruturou um plano emergencial com estoque dedicado de peças críticas, para reposições mais rápidas e pontuais, em caso de necessidade, reduzindo o tempo de parada das máquinas”, explica Rodrigues.

Segundo ele, esse plano gerou maior previsibilidade operacional, redução de custos logísticos emergenciais e uma economia de R$ 500 mil em capital de giro. “Criamos um estoque dedicado, com os componentes da Timken. Neste caso, mancais monoblocos e rolamentos autocompensadores de rolos foram fundamentais para manter a operação em ritmo normal, mesmo diante de um problema técnico crítico. Essa parceria resulta do entendimento da realidade da indústria”, afirma o executivo.

Além dos ganhos financeiros, a proposta de valor da Abecom inclui o alinhamento das soluções às necessidades específicas de cada cliente. “Os projetos customizados, com a aplicação de engenharia de alta precisão, levam à melhoria da confiabilidade dos equipamentos, aumentando a produtividade das indústrias”, explica Rodrigues.

Com mais de 60 anos de atuação, a Abecom tem consolidado como parceira estratégica em soluções de manutenção preditiva para indústrias de diversos segmentos. “A engenharia de serviço e o suporte técnico especializado oferecidos pela Abecom e Timken são diferenciais que agregam valor aos contratos de manutenção industrial”, afirma o executivo da empresa brasileira.

A estratégia de combinar produtos de alta qualidade com serviços de engenharia reflete a busca das indústrias por fornecedores que entreguem resultados concretos e imediatos. “No atual cenário industrial, parcerias como essas têm se mostrado fundamentais para a redução de custos e o aumento da eficiência operacional”, completa o CEO da Abecom.

Mais informações:

https://www.abecom.com.br/

https://www.timken.com/pt-br/