ServiceNow e SENAI-SP lançam programa estadual de habilidades em IA para impulsionar o futuro digital do Brasil

Hoje, na Cúpula Anual da ServiceNow em São Paulo, a ServiceNow (NYSE: NOW), plataforma de IA para transformação empresarial, e o SENAI-SP, maior instituição de ensino técnico da América Latina, anunciaram um programa estadual de treinamento e certificação projetado para equipar os brasileiros com as habilidades necessárias para ter sucesso em um mundo impulsionado pela IA.

Lançado como parte da ServiceNow University, o programa combinará conteúdo localizado e cursos ministrados por instrutores com laboratórios práticos e estudos de casos reais. Os alunos adquirirão habilidades técnicas em IA, automação de fluxo de trabalho digital e desenvolvimento low-code/no-code, juntamente com caminhos de certificação e apoioàpreparação para o mercado de trabalho, a fim de ajudar a conectar o aprendizado diretamente às oportunidades de emprego.

“Essa parceria é mais do que uma iniciativa educacional, é um catalisador para o futuro digital do Brasil”, disse Federico Grosso, vice-presidente do grupo para a América Latina da ServiceNow. “Ao combinar escala, tecnologia e empregabilidade, estamos capacitando e preparando os brasileiros para prosperar na economia digital em rápida evolução. Essas habilidades são fundamentais para o nosso crescente ecossistema de clientes e parceiros que dependem da ServiceNow para impulsionar a inovação e a produtividade.”

A iniciativa visa capacitar centenas de alunos já em 2025, contribuindo para a meta global da ServiceNow University de qualificar 3 milhões de pessoas até 2027. Ela se alinha naturalmenteàEstratégia Nacional de Transformação Digital do Brasil eàmissão do SENAI de impulsionar a competitividade industrial por meio da inovação e da educação técnica.

O programa é totalmente localizado, oferecendo treinamento e conteúdo em português para os alunos, adaptados ao mercado de trabalho regional. O SENAI-SP, que atende 1 milhão de alunos anualmente, aproveitará sua ampla rede e credibilidade nas comunidades locais para garantir acesso abrangente, especialmente para jovens aprendizes, candidatos a emprego e pessoas em transição de carreira. Com base em um programa piloto bem-sucedido, com taxa de conclusão de certificação superior a 70% e alta empregabilidade dos graduados, a iniciativa vem despertando crescente interesse nas unidades do SENAI-SP e deverá servir de modelo para uma expansão mais ampla na América Latina.

“A preparação de profissionais para os desafios da economia digital exige visão e fortes laços com a indústria”, disse Emerson Costa Santos, diretor da Unidade de Tecnologia da Informação do SENAI-SP. “Ao integrar a Plataforma de IA da ServiceNow em nosso ecossistema de treinamento, estamos dando aos alunos uma vantagem competitiva alinhada com a Indústria 4.0.”

Disponibilidade

A previsão é que o programa esteja disponível ainda este ano. Para informações adicionais, acesse o site da ServiceNow University aqui ou o site do SENAI-SP aqui.

Sobre a ServiceNow

A ServiceNow (NYSE: NOW) está colocando a IA a serviço das pessoas. Avançamos no ritmo da inovação para ajudar nossos clientes a transformar organizações em todos os setores, com uma abordagem confiável e centrada no ser humano para a implementação de nossos produtos e serviços em escala. Nossa plataforma de IA para transformação dos negócios conecta pessoas, processos, dados e dispositivos, ampliando a produtividade e maximizando os resultados. Para informações adicionais, visite https://www.servicenow.com/br/

Sobre o SENAI-SP

O SENAI-SP tem como missão apoiar a competitividade da indústria paulista por meio de ações de educação profissional, tecnologia, inovação e empreendedorismo industrial. Com mais de 80 anos de experiência, o SENAI-SP realiza mais de 1 milhão de matrículas por ano, com programas que vão da educação profissional inicialàpós-graduação. A instituição opera 90 unidades fixas e 78 escolas móveis que levam soluções personalizadas diretamente para a indústria em todo o estado de São Paulo.

O SENAI-SP também se destaca pelos seus serviços de inovação e tecnologia, desenvolvendo projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) e programas para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas. Na área de empreendedorismo, a instituição apoia a criação de uma nova indústria, promovendo aceleração de startups, inovação aberta, intraempreendedorismo e fomentando uma cultura de inovação para indústrias de todos os portes e setores.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250821656128/pt/

