Pará, Mato Grosso e Goiás são os estados com maior presença da Lojas Avenida

Os estados do Pará, Mato Grosso e Goiás concentram o maior número de unidades da Lojas Avenida, demonstrando a força da empresa na região centro-norte do Brasil. O Pará lidera, com 34 estabelecimentos, seguido de perto por Mato Grosso, com 31 lojas, e Goiás, com 26 unidades.

Essa concentração de 91 lojas nos três estados evidencia a estratégia da Lojas Avenida de fortalecer sua presença regional, especialmente considerando que a empresa foi inaugurada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, em 1978. A partir de suas raízes no centro-norte, a rede expandiu para atingir as atuais 196 lojas espalhadas por todo o país.

O crescimento acelerado da rede nesses estados também reflete o impulso dado pela nova gestão. Desde que a Pepkor, varejista sul-africana, assumiu o controle das operações da rede, em 2022, a Lojas Avenida inaugurou mais de 80 lojas nos últimos três anos, muitas delas concentradas na região centro-norte.

A empresa projeta alcançar 200 unidades ainda em 2025. Inclusive, conta com inaugurações agendadas para os três estados mencionados anteriormente.

A Lojas Avenida atende principalmente aos públicos das classes C e D, oferecendo opções em vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar.

A presença da rede no Pará, Mato Grosso e Goiás demonstra como a empresa busca se consolidar como referência em moda popular na região centro-norte, se aproximando do sonho de se tornar "o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil".