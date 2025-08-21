Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Pará, Mato Grosso e Goiás são os estados com maior presença da Lojas Avenida

Juntos, os três estados contam com 91 das 196 unidades espalhadas por todo o Brasil

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
21/08/2025 14:42

compartilhe

Siga no
x
Pará, Mato Grosso e Goiás são os estados com maior presença da Lojas Avenida
Pará, Mato Grosso e Goiás são os estados com maior presença da Lojas Avenida crédito: DINO

Os estados do Pará, Mato Grosso e Goiás concentram o maior número de unidades da Lojas Avenida, demonstrando a força da empresa na região centro-norte do Brasil. O Pará lidera, com 34 estabelecimentos, seguido de perto por Mato Grosso, com 31 lojas, e Goiás, com 26 unidades.

Essa concentração de 91 lojas nos três estados evidencia a estratégia da Lojas Avenida de fortalecer sua presença regional, especialmente considerando que a empresa foi inaugurada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, em 1978. A partir de suas raízes no centro-norte, a rede expandiu para atingir as atuais 196 lojas espalhadas por todo o país.

O crescimento acelerado da rede nesses estados também reflete o impulso dado pela nova gestão. Desde que a Pepkor, varejista sul-africana, assumiu o controle das operações da rede, em 2022, a Lojas Avenida inaugurou mais de 80 lojas nos últimos três anos, muitas delas concentradas na região centro-norte.

A empresa projeta alcançar 200 unidades ainda em 2025. Inclusive, conta com inaugurações agendadas para os três estados mencionados anteriormente.

A Lojas Avenida atende principalmente aos públicos das classes C e D, oferecendo opções em vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar.

A presença da rede no Pará, Mato Grosso e Goiás demonstra como a empresa busca se consolidar como referência em moda popular na região centro-norte, se aproximando do sonho de se tornar "o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil".



Website: http://www.avenida.com.br

Tópicos relacionados:

para

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay