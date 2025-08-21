Relatório comprova a relevância das notícias locais em 2025

O Digital News Report 2025, do Reuters Institute, revela que o jornalismo local segue desempenhando papel essencial para comunidades em todo o mundo, mesmo diante do avanço das plataformas digitais. O estudo mostra que os usuários recorrem a redes sociais e mecanismos de busca para informações práticas, como serviços, comércio e atividades comunitárias, mas continuam valorizando veículos regionais em coberturas de política local, eventos ao vivo e notícias exclusivas.

Segundo a pesquisa, as plataformas digitais têm superado os veículos de notícias tradicionais em buscas sobre compra e venda locais, reforçando a perda de espaço das mídias tradicionais em áreas de utilidade prática. Ainda assim, o documento aponta que o jornalismo local mantém um diferencial competitivo ao oferecer apuração rigorosa em temas de interesse público, que dificilmente encontram a mesma profundidade em redes sociais ou aplicativos de classificados digitais.



Mudanças no consumo de notícias

Nos últimos anos, o comportamento do público em relação às notícias mudou de forma estrutural. Segundo o The Guardian, o relatório da Reuters também demonstrou que, em 2025, o acesso às informações pelas mídias sociais superou pela primeira vez a televisão nos EUA. Essa tendência reflete uma migração global do consumo de notícias para plataformas de distribuição rápida, principalmente entre os mais jovens, conforme reforçou o iMEdD. De acordo com o documento, a influência de criadores de conteúdo e influenciadores digitais é crescente, entretanto, eles são frequentemente citados como principais fontes de desinformação, ao lado de atores políticos. Diante deste contexto, mesmo com a mudança gerada pela popularização das redes sociais, o Digital News Report 2025, conforme destaca o site MediaTalks, mostra que a confiança nas notícias se mantém estável, em torno de 40% mundialmente.

Como mídias locais podem se fortalecer

O relatório do Instituto Reuters sugere que, para permanecerem relevantes, as mídias locais adotem estratégias multifacetadas:

Investir em modelos de assinatura e programas comunitários para fortalecer vínculos com o público;

Diversificar fontes de receita, explorando newsletters premium, eventos pagos e parcerias;

Reestruturar redações, capacitando equipes para produzir conteúdo multiplataforma e utilizar tecnologias que otimizem a produção e distribuição;

Focar em cobertura local relevante, alinhada às necessidades da comunidade;

Utilizar tecnologias emergentes, como inteligência artificial e automação, para personalização e eficiência;

Fortalecer a confiança do público por meio de transparência editorial, verificação rigorosa de fatos e engajamento contínuo.



Exemplo da relevância das notícias locais

Um exemplo de como a relevância do jornalismo local continua evidente é a própria forma como grandes plataformas priorizam esse tipo de conteúdo. Google Notícias e Google Discover utilizam indicações geográficas para exibir matérias de acordo com a localização do usuário, reforçando a importância da produção jornalística regionalizada no ecossistema digital.

O caso do Conecta SC

No Brasil, iniciativas como o Portal Conecta SC ilustram a importância crescente da mídia local. Com sede na Grande Florianópolis, o portal dedica-se à cobertura das principais notícias de Santa Catarina, além de cobrir pautas estaduais e nacionais de interesse dos catarinenses.



Conforme explica Francine Canto, editora-chefe do portal: “Ao apostar na soma entre o jornalismo regional e o jornalismo profissional, o veículo fortalece a confiança e a proximidade com o público, alinhando-se à tendência apontada pelo relatório”.



Jornalismo local: indispensável e estratégico

O Digital News Report 2025 demonstra que o jornalismo local permanece indispensável em meio a um cenário fragmentado e dominado por algoritmos. Ao aliar a criação de conteúdos relevantes, formatos digitais atrativos e estratégias de distribuição direta, os veículos regionais não apenas podem resistir à concorrência das plataformas, mas também reafirmar seu papel como fontes confiáveis de informação e agentes de coesão comunitária.