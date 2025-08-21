Esri lança novo guia prático para criar aplicativos de mapas visualmente impressionantes e eficazes

Esri, líder mundial em inteligência de localização, lançou as 20 principais habilidades essenciais para o ArcGIS Experience Builder. Este novo livro orienta os usuários (iniciantes e especialistas) pelo processo de criação de aplicativos visualmente deslumbrantes e altamente funcionais. Capítulos concisos com instruções simples direciona os leitores sobre como criar vários tipos de aplicativos para visualizar dados, realizar análises, explorar ambientes 3D e muito mais. Com capturas de tela explicativas e recursos de aprendizagem em ritmo próprio, cada capítulo leva cerca de 45 minutos para ser concluído. Ao concluir, os leitores estarão aptos a:

Usar a interface do ArcGIS Experience Builder e criar layouts

Empregar as melhores práticas de uma perspectiva de design

Criar aplicativos simples para realizar uma série de atividades úteis

Configurar poderosas ferramentas para conduzir análises e obter informações valiosas

Compartilhar aplicativos e otimizar os mesmos para uso móvel

As 20 principais habilidades essenciais para o ArcGIS Experience Builder são perfeitas aos usuários do ArcGIS que desejam entender o ArcGIS Experience Builder, que tipos de aplicativos podem criar e como torná-los funcionais, além de visualmente atraentes. O livro é de autoria do escritor Thomas Coughlin, junto com Michael Gaigg e Alix Vézina, ambos engenheiros especializados em soluções para a Esri.

As 20 principais habilidades essenciais para o ArcGIS Experience Builder estão disponíveis em formato impresso (ISBN: 9781589487949, US$ 89,99) e como e-book (ISBN: 9781589487925, US$ 89,99). Este livro pode ser adquirido na maioria das lojas online do mundo. Lojas interessadas podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora de livros da Esri Press.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

