INSS exige reconhecimento facial para empréstimo consignado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implantou uma medida de segurança a mais para aposentados e pensionistas que desejam desbloquear a contratação de empréstimo consignado. Desde maio, os beneficiários devem fazer o reconhecimento facial na plataforma Meu INSS para conseguir esse tipo de crédito no qual as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento.

A medida entrou em vigor em meio ao problema de descontos indevidos que afetaram o INSS. Como explica o órgão, antes da obrigatoriedade do reconhecimento facial, o acesso à margem consignável de aposentados e pensionistas era visível para bancos e instituições financeiras. Com isso, eles podiam oferecer empréstimo consignado sem que a pessoa tivesse mostrado interesse.

Agora, cabe ao segurado optar por deixar ou não as suas informações financeiras visíveis. “A nova funcionalidade permite o controle ativo do beneficiário, evitando que instituições acessem automaticamente os dados. Além disso, elimina fraudes por meio da comprovação da titularidade por reconhecimento facial”, analisa Robson Carrera, fundador e CEO da Carrera Carneiro, empresa que desenvolveu uma plataforma própria de análise de empréstimo em diversos bancos.

Ele explica que, para fazer o desbloqueio, a pessoa deve acessar o site ou aplicativo oficial do Meu INSS com o CPF e a senha Gov.br cadastrada. No campo “do que você precisa?”, é necessário digitar “bloquear/desbloquear benefício para empréstimo consignado”, selecionar o benefício desejado e realizar o reconhecimento facial conforme as instruções.

“Se exigido, deve ser feito o envio do documento com foto. O sistema validará a biometria junto às bases oficiais e confirmará se o desbloqueio foi autorizado. É possível acompanhar o andamento em ‘consultar pedidos’ no Meu INSS”, explica Carrera. Ele ressalta que o próprio INSS disponibilizou um guia com o passo a passo para essa operação.

No entanto, o CEO lembra que, conforme relatado por diferentes meios de comunicação, há pessoas enfrentando dificuldades e falhas no processo. Entre os problemas reportados, estão o recebimento de mensagens como “biometria não validada no TSE”, quando o sistema não encontra o cadastro no Tribunal Superior Eleitoral e reconhecimento facial negado devido a imagens com baixa qualidade, iluminação ruim ou câmera com defeito.

“Houve ainda situações de dados desatualizados no Gov.br ou ausência de prova de vida, o que pode travar o processo”, pontua Carrera. Nesses casos, segundo ele, a recomendação é buscar auxílio pelos canais do INSS, como o telefone 135, a opção “consultar pedidos” da plataforma ou até mesmo procurar atendimento presencial em uma das agências do órgão para regularizar biometria ou desbloqueio.

Carrera faz o alerta de que todo o trâmite de reconhecimento facial e desbloqueio precisa ser feito pelos canais oficiais do governo. O aposentado ou pensionista não deve clicar em links suspeitos ou passar informações em ligações vindas de números desconhecidos. A precaução é necessária para evitar golpes e fraudes que podem roubar dados pessoais e desviar recursos da vítima.

