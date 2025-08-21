Artguru lança ferramenta de IA para otimização de imagens

A plataforma de geração de imagens por inteligência artificial (IA) Artguru lança o Melhorador de Qualidade de Imagem, ferramenta para melhorar a qualidade da foto, remover ruídos digitais, corrigir desfoque de maneira inteligente e restaurar a integridade de fotos, documentos e materiais gráficos. Além disso, o recurso também tem como proposta aumentar a resolução até o padrão 4K e processar até 50 arquivos simultaneamente, sendo possível também elevar a resolução até 8K através do Aumentador de Resolução.

Para retratos e fotos antigas, a IA é especialmente treinada para reconhecer e aprimorar os rostos, preservando a textura natural da pele e a autenticidade dos traços faciais. Já para documentos escaneados, o algoritmo se concentra em aumentar a legibilidade, com a premissa de tornar cada letra ou caractere nítido e bem definido. Para arte digital e materiais de design, o foco é na definição de contornos e na clareza dos elementos gráficos.

Sam Qi, líder técnico de IA do Artguru, explica que a tecnologia funciona como um artista digital que estudou milhões de pares de imagens, sendo uma em baixa qualidade e outra em alta resolução, e aprendeu a identificar padrões de ruído digital, características de desfoque e os detalhes nítidos, seja de um rosto ou de uma paisagem.

“A IA analisa as imagens pixel por pixel, reconhece imperfeições e, com base em seu conhecimento, reconstrói as áreas danificadas, preenchendo os detalhes perdidos e suavizando o que não deveria estar ali. Isso é um processo de restauração inteligente, mas não a aplicação de um filtro”, detalha o especialista.

Aplicabilidade e perfis de usuários

Segundo o profissional, o processo é totalmente automático e busca garantir simplicidade e eficiência. De acordo com ele, a IA foi projetada para analisar as imagens, aplicar as melhores correções de forma autônoma e permitir que qualquer usuário alcance resultados de qualidade, sem precisar de conhecimento técnico em edição.

“A ferramenta busca democratizar a edição de fotos. Nossos usuários não precisam entender de camadas, filtros ou ajustes técnicos. Basta carregar as fotos e a IA do Artguru faz o trabalho, gerando imagens sem alterar o estilo original para diferentes tipos de imagem”, pontua o líder técnico de IA.

Embora o Artguru seja direcionado a usuários sem experiência em edição, a ferramenta também pode ser apreciada por fotógrafos amadores e criadores de conteúdo. Sam Qi destaca que a funcionalidade pode atuar como suporte para profissionais.

“A IA do Artguru permite que fotógrafos amadores melhorem fotos que normalmente seriam descartadas devido a foco suave, ruído causado por ISO alto ou leve tremor. Para criadores de conteúdo, a ferramenta pode resolver problemas de baixa qualidade e inconsistência, com possibilidade de elevar fotos de diferentes fontes a um padrão profissional e uniforme de nitidez”, destaca o profissional.

IA generativa e restauração de imagens

O Brasil supera a média mundial no uso de inteligência artificial (IA) generativa, segundo pesquisa global do Google em parceria com a Ipsos, divulgada pela revista Veja. De acordo com os dados, 54% dos brasileiros afirmaram ter usado ferramentas de IA em 2024, enquanto a média global foi de 48%. No ambiente profissional, 78% declararam utilizar a tecnologia diariamente para resolver problemas e ganhar eficiência.

Zero Duan, diretor de produto do Artguru, revela que a motivação da empresa para desenvolver a ferramenta de otimização de imagem baseada em IA surgiu do desejo de oferecer às pessoas a possibilidade de recuperar imagens importantes. Segundo ele, o objetivo é permitir que os usuários restaurem a nitidez das fotos com qualidade profissional, de forma instantânea, acessível e simples.

“É comum o armazenamento de fotos importantes, mesmo sem a qualidade desejada, como registros antigos de família que se desgastaram, momentos especiais que saíram borrados ou imagens recebidas por redes sociais que perdem resolução. Criamos o melhorador de fotos Artguru com a ideia de recuperar registros preciosos de pessoas amadas e momentos únicos da história pessoal”, comenta o profissional.

De acordo com Duan, a ferramenta conta ainda com funcionalidades como remoção de fundo e geração de novas imagens. O especialista ressalta que que há planos para o futuro de incorporar outras aplicações baseadas em IA, e que já estão em desenvolvimento opções para melhorar a resolução e a nitidez de vídeos.

Para mais informações, basta acessar: artguru.ai/pt/image-enhancer/