Funeral personalizado pode incluir diversos serviços

Em uma ocasião de despedida, cada detalhe pode se transformar em uma demonstração de afeto, respeito e reconhecimento. Com esse propósito, os funerais personalizados têm conquistado as famílias como alternativa aos serviços tradicionais, ao proporcionarem experiências que abrangem desde a seleção da urna até a condução do cerimonial.

Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae (empresa com 57 anos de atuação) que atua há mais de 30 anos no segmento de luto, destaca que, nesse momento delicado, cada escolha pode representar respeito e gratidão por tudo o que a pessoa significou em vida.

Ele observa que, ao contrário do que muitos imaginam, o conceito de funeral de luxo não se resume ao valor do serviço, mas sim à personalização de cada etapa, buscando humanizar o rito de passagem e transformar a despedida em uma homenagem significativa. “Cada cerimônia é planejada sob medida, respeitando o estilo de vida, as crenças e os desejos da família, com atenção especial aos detalhes que tornam aquele momento único”, explica.

Segundo Mello, a escolha da urna é um dos primeiros passos: “Há modelos sofisticados, com acabamentos refinados e materiais nobres, que refletem a importância daquela vida que se despede”. Em seguida, prossegue, entra em cena a ambientação do velório. Espaços climatizados, decoração floral personalizada, música ao vivo e iluminação suave compõem um ambiente acolhedor para familiares e amigos.

Outra característica é a possibilidade de incluir protocolos cerimoniais exclusivos, como discursos, rituais simbólicos, exibição de vídeos com memórias e momentos marcantes, além de homenagens preparadas por profissionais especializados.

“Também são oferecidos serviços como buffet completo, com cardápios personalizados que incluem desde lanches leves até refeições finas, opções vegetarianas e bebidas como espumantes, tudo com apresentação cuidadosa e pensada para esse tipo de ocasião”, conta o CEO.

Na visão de Mello, essa proposta é, acima de tudo, uma forma de oferecer conforto à família e reforçar o legado deixado por quem partiu. “Como costumam dizer os profissionais do setor, o funeral é a última vez que alguém estará presente em um evento social. Por isso, merece ser vivido com dignidade e respeito”, evidencia.

Com esse novo olhar, os serviços funerários podem deixar de ser um tabu para serem reconhecidos como parte essencial do ciclo da vida, com espaço para o afeto, a memória e a celebração da história de quem se vai.

Respeito às tradições, crenças e desejos familiares

Para o CEO do Grupo Riopae, é importante que a empresa responsável por organizar o funeral garanta que cada detalhe respeite as tradições, crenças e desejos da família.

“Nossos colaboradores, por exemplo, recebem treinamento especializado para oferecer acolhimento e empatia em um dos momentos mais delicados da vida: o luto. O Crematório Metropolitano São João Batista também dispõe de um espaço exclusivo para a preparação do corpo, com foco em seguir e respeitar diferentes crenças, rituais e tradições”, complementa.

No mesmo local citado, as famílias podem utilizar a Capela Ecumênica para realizar rituais de despedida conforme suas tradições religiosas ou preferências pessoais.

“Cada vez mais, as famílias buscam personalização nos rituais de despedida. Há um desejo crescente de que o último adeus traduza a essência, os valores e as preferências de quem partiu”, discorre Mello. “Assim, os funerais vêm se transformando em verdadeiras celebrações de memória e legado, e não apenas em momentos de dor”, conclui o CEO.

Para mais informações, basta acessar: https://riopae.com.br/home