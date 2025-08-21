Blockchain: evento reúne mais de 20 mil participantes

O Blockchain.RIO, um dos principais eventos do setor de web3 e blockchain da América Latina, aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto, batendo recorde de público, sendo 11% maior do que no ano de 2024, atingindo mais de 20 mil participantes. A programação contou com trilhas simultâneas, o evento trouxe discussões sobre o futuro dos ativos digitais, tokenização, NFT, contratos inteligentes, regulamentação, aplicação em modelos de negócio e uso no setor público.

O Blockchain.RIO 2025 contou pela primeira vez com o patrocínio oficial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) , que se somou à Secretaria de Estado de Ciência (SECTI) e às coparticipações de SESC, Senac, Faperj e Sebrae.

Governo federal reforça o compromisso com a tecnologia



O evento teve a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, trazendo a agenda de inovação do BC para o setor financeiro digital, destacando os avanços e desafios das criptomoedas no Brasil. Também participou do painel o senador Carlos Portinho, representando o governo federal e falando sobre as políticas públicas para o desenvolvimento do mercado cripto no país e trazendo comentários a respeito da adoção de blockchain para dar segurança no processo de votação e na digitalização de prefeituras.



Prefeituras e a adoção de Blockchain

Representantes da prefeitura de Angra dos Reis, participaram do evento, reforçando o compromisso com a busca pela modernização da gestão pública, principalmente com as vantagens do uso do blockchain que permite os registros imutáveis e auditáveis de informações, contribuindo para a transparência e a rastreabilidade de processos como licitações, pagamentos e contratos.



A Prefeitura de São Paulo esteve presente (representada pelo Dr. Humberto Alencar, Subsecretário da SMIT), falando sobre a aplicação de Blockchain nos serviços públicos em um espaço da LFDT (Linux Fundation Decentralized Trust). O painel "Blockchain como Garantia de Confiabilidade e Transparência na Jornada do Serviço Público" discutiu os benefícios da descentralização para a transparência, rastreabilidade, eficiência e confiança nos serviços públicos, além dos desafios regulatórios e operacionais para adoção da tecnologia no setor público brasileiro. Especialistas e representantes das empresas BRBPO e Metasix compartilharam experiências reais do uso da tecnologia blockchain em projetos governamentais, como o case do SP156 e do Ligue180 do Ministério das Mulheres.

Além de debates nacionais, o evento contou com representantes internacionais dos governos dos EUA, El Salvador, Argentina, Chile e outros, promovendo a troca de conhecimento e oportunidades para investidores, empreendedores e entusiastas da tecnologia blockchain.

Sobre o Blockchain.RIO

O Blockchain.RIO é um evento voltado à tecnologia blockchain, Web3, finanças digitais e inovação. Desde 2022, ele reúne líderes empresariais, especialistas, representantes governamentais, startups e comunidades tecnológicas para promover negócios, educação, networking e geração de valor em setores estratégicos da economia.