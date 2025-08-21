Botmaker lança funcionalidades Callbots e WhatsApp Calling

A Botmaker, empresa de inteligência artificial conversacional, anuncia o lançamento do Callbots, novo recurso que automatiza o atendimento ao cliente por meio de chamadas de voz. A solução já está disponível no Brasil e marca a ampliação das tecnologias por voz da empresa na América Latina, podendo ser utilizada em números do WhatsApp Business com chamadas habilitadas ou em linhas telefônicas, integradas diretamente à plataforma.

Um dos principais diferenciais da ferramenta é permitir chamadas de voz diretamente no WhatsApp Business, automatizando respostas a perguntas frequentes, direcionando demandas para atendentes humanos apenas quando necessário ou até mesmo resolvendo de forma autônoma solicitações de clientes. Com o recurso de chamadas habilitado, as empresas podem atender seus clientes por meio de bots conversacionais também via voz dentro do aplicativo. Para isso, é necessário que o número esteja integrado à plataforma Botmaker e com a função de chamada ativada.

Erick Buzzi, country manager da Botmaker no Brasil, destaca que o lançamento marca um avanço estratégico no portfólio da companhia. “O Callbots expande o alcance e o mercado endereçável da nossa solução, levando inteligência artificial generativa também para o canal de voz. Com essa solução, passamos a oferecer uma jornada ainda mais completa e conectada nos pontos de contato entre marcas e consumidores, com eficiência operacional e fluidez no atendimento”, afirma o executivo.

Ao promover o uso de IA neste novo canal, a ferramenta torna a comunicação automatizada mais próxima de um atendimento humano. “A evolução da IA permite que o atendimento seja mais empático e eficaz. Nosso objetivo com esse lançamento é justamente entregar experiências naturais, respeitando o ritmo da fala e garantindo fluidez mesmo em chamadas telefônicas, que seguem sendo estratégicas em muitos setores”, complementa Erick.

Uso da voz em soluções da Botmaker

Diferente dos chatbots tradicionais baseados em texto, a nova funcionalidade conduz o atendimento por voz com recursos como menus numéricos, música de espera personalizada e gestão de horários. Pode ser utilizada tanto em linhas controladas pela própria plataforma quanto integradas às infraestruturas já existentes dos clientes. A novidade também complementa a funcionalidade Calls, já disponível na Botmaker, que permite a agentes humanos realizarem chamadas telefônicas e videoconferências em tempo real.

“O uso da voz continua sendo uma ferramenta estratégica em setores como saúde, logística, educação e serviços financeiros, onde a agilidade e a personalização do atendimento são cruciais. Com o Callbots, ampliamos a capacidade das empresas de otimizarem etapas do contato com o cliente sem abrir mão da experiência. Nossa proposta é oferecer uma solução acessível, eficaz e pronta para integrar diferentes fluxos de atendimento, contribuindo para operações mais inteligentes e centradas no usuário”, conclui Buzzi.