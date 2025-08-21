Dr Fabio Barros aborda harmonização facial no RIW 2025

O Painel “Muito além do espelho: a nova beleza mira na autoestima, bem-estar e no cuidado sob medida” integrou a programação do Rio Innovation Week 2025, no Píer Mauá, reunindo nomes de áreas complementares. A mediação coube à apresentadora e influenciadora Cinthia Monnerat, conhecida por projetos de conteúdo em saúde, bem-estar e turismo.

Entre os convidados, estiveram o ator Pedro Carvalho, reconhecido por papéis na TV Globo em “O Outro Lado do Paraíso” (Amaro) e “A Dona do Pedaço” (Abel), e a atriz Vitória Strada, protagonista de “Tempo de Amar”, “Espelho da Vida” e “Salve-se Quem Puder”, com participação no BBB 25. Também participou a empreendedora Estela Teixeira, fundadora da Cover 4 Him, marca de skincare com foco no público masculino.

No debate, o cirurgião bucomaxilofacial e especialista em harmonização facial natural Dr. Fabio Barros apresentou uma leitura técnica e humanizada da estética contemporânea. O especialista enfatizou que o objetivo do tratamento é realçar a beleza individual, evitando padronizações e pedidos que buscam reproduzir traços de celebridades. Segundo relatou, a consulta inclui anamnese de autoimagem, com escuta clínica prolongada, e pode durar de uma a duas horas. A avaliação considera expectativas, maturidade para o procedimento e eventuais fatores de risco.

Do ponto de vista de segurança, destacou o papel da ultrassonografia em consultório para diagnóstico e condução de procedimentos injetáveis, sobretudo diante da presença, em alguns casos, de materiais permanentes previamente aplicados. O especialista também apontou a bioestimulação de colágeno, inclusive com ultrassom microfocado, como estratégia preventiva do envelhecimento, de efeito progressivo e discreto.

No campo dos preenchedores, a orientação foi priorizar técnicas de sustentação e tração em regiões estratégicas, evitando volumes evidentes — abordagem relevante para profissionais de cena, como atores e atrizes, que necessitam preservar expressão e naturalidade. O ácido hialurônico, afirmou, permanece benéfico quando indicado e aplicado de forma correta e conservadora.



O especialista mencionou ainda sua atuação social no projeto “Face a Face com a Esperança”, que oferece atendimento a pessoas com paralisia facial, utilizando toxina botulínica para suavizar assimetrias e favorecer reintegração social, com foco na recuperação de dignidade e autoestima.





Sobre Rio Inovation Week



A edição 2025 do Rio Innovation Week ocorreu de 12 a 15 de agosto, com programação ampla e temática voltada aos impactos sociais e éticos da inovação. Antes da abertura, a organização projetava dezenas de palcos, centenas de expositores e milhares de participantes ao longo de quatro dias, com destaque para trilhas de conteúdo e startups.

Após o encerramento, a Prefeitura do Rio divulgou impacto econômico estimado de R$ 149,7 milhões na economia local e público superior a 200 mil participantes, com 15% de turistas nacionais e 25% de visitantes de fora da capital fluminense. Publicações setoriais e veículos de turismo registraram a mesma ordem de grandeza para o público total.