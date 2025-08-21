King Faisal Specialist Hospital Realiza Quase 300 mil Consultas Virtuais em 2024

RIADE, Arábia Saudita, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) realizou 293.381 consultas clínicas virtuais em 2024, um aumento de 58,2% em relação ao ano anterior. O crescimento destaca como a telessaúde se tornou central para o modelo de atendimento do hospital, ajudando a aliviar a pressão nas clínicas ambulatoriais, ao mesmo tempo em que oferece aos pacientes de todo o Reino acesso mais rápido e conveniente aos cuidados especializados.

Lançado em 2021, o serviço de consulta virtual foi introduzido para reduzir a carga de deslocamento de pacientes de áreas remotas. Para muitos, particularmente os idosos e pessoas com condições crônicas, o serviço eliminou a necessidade de repetidas visitas hospitalares, melhorou a qualidade de vida e removeu barreiras financeiras e logísticas, ao conectar os pacientes na sua própria casa diretamente com especialistas.

Com uma média de mais de 800 consultas virtuais por dia, o serviço aliviou a pressão nos ambulatórios, aumentou a eficiência operacional e permitiu que o KFSHRC otimizasse os recursos, mantendo os mais altos padrões de atendimento aos pacientes presenciais e remotos.

Com base nesse impulso, o KFSHRC expandiu seu portfólio de saúde digital em 2024 com o lançamento de um serviço de consulta de farmácia virtual por meio do seu aplicativo móvel. Os pacientes agora podem marcar consultas na opção de Atendimento Virtual para se conectar com farmacêuticos e obter orientação sobre alternativas de medicação, ajustes de dosagem e gerenciamento de tratamento - tudo sem visitar o hospital.

Esses programas demonstram como o KFSHRC está tornando os cuidados de saúde mais acessíveis e eficientes, sempre com foco nos pacientes. Ao combinar as soluções digitais com a experiência clínica, o hospital reduz deslocamentos desnecessários, encurtando o tempo de espera e garantindo que os pacientes tenham acesso oportuno a especialistas onde quer que vivam.

Essas iniciativas também apoiam as metas mais amplas de transformação da saúde da Arábia Saudita sob a Visão 2030, garantindo que cuidados de alta qualidade alcancem mais pessoas enquanto os recursos são usados de forma mais eficaz em todo o sistema de saúde.

O KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte da África e em 15º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo, e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. O centro ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da revista Newsweek.

