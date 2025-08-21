Evento em São Paulo discute futuro do trabalho e inovação

São Paulo receberá, entre os dias 3 e 5 de setembro de 2025, a Nimble Evolution Experience 2025 (NEXP 2025), evento promovido pela Nimble Evolution - empresa especializada em transformação ágil, consultoria estratégica e soluções baseadas no ecossistema Atlassian.

A NEXP 2025 acontecerá no Wyndham São Paulo Ibirapuera, reunindo profissionais de tecnologia, negócios e gestão da mudança em uma experiência de três dias marcada por conteúdo prático, networking e atividades imersivas.

A NEXP reunirá especialistas e empresas de referência mundial para discutir formas mais eficazes de trabalhar, colaborar e evoluir em escala.

A programação contará com representantes de nomes reconhecidos do setor, como Atlassian, Appfire, Revyz, GitProtect e Inflectra (EUA), eazyBI (Letônia), Reliex (Estônia) e Refined (Suécia), além de líderes e profissionais de tecnologia de todo o Brasil.

"A NEXP é uma oportunidade para as empresas entenderem melhor como ferramentas e metodologias inovadoras podem acelerar mudanças internas e gerar valor de forma contínua", afirma Álvaro D'Alessandro, CEO e fundador da Nimble Evolution.

Tópicos estratégicos para o cenário atual



Ao longo dos três dias, os participantes poderão acompanhar painéis e apresentações sobre temas como Agilidade Corporativa, Colaboração e Produtividade, Inteligência Artificial, DevOps, SRE (Site Reliability Engineering), ITSM (Gestão de Serviços de TI), ESM (Gestão de Serviços Empresariais) e Melhoria Contínua.

"A ideia é trazer insights práticos e acionáveis, capazes de elevar a maturidade das organizações na gestão de serviços e operações, tornando as equipes mais conectadas e eficientes", complementa D’Alessandro.

Networking com especialistas globais



Além das discussões técnicas, o evento contará com espaços exclusivos para networking entre líderes, gestores e especialistas internacionais, promovendo o intercâmbio de experiências, boas práticas e conhecimento técnico de alto nível.

Mais informações sobre a programação completa e inscrições estão disponíveis no site oficial do evento: https://br.nimbleevolution.com/nexp2025

Serviço:

Nimble Experience Evolution 2025 (NEXP 2025)

Data: 3 a 5 de setembro

Local: Hotel Wyndham Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 2927 - Indianópolis, São Paulo - SP

Programação e ingressos: https://br.nimbleevolution.com/nexp2025