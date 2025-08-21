EGAESE 2025: 12ª edição debate um futuro mais seguro e sustentável

O EGAESE (Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico), em sua 12ª edição, se prepara para ser o palco dos debates mais relevantes sobre a gestão de ativos no cenário nacional e internacional.

O evento será realizado em formato híbrido, de 25 a 28 de agosto (on-line), e com encontros presenciais nos dias 2 e 3 de setembro, em São Paulo. Estarão reunidos especialistas de companhias de Geração, Transmissão e Distribuição, além de representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do Ministério de Minas e Energia (MME) e convidados internacionais, promovendo painéis técnicos, troca de experiências e networking.

O tema escolhido para 2025 é: "Resiliência e Eficiência: Gestão de Ativos para um futuro mais seguro e sustentável", reforçando o papel estratégico desta gestão na segurança operacional e na sustentabilidade das companhias do setor elétrico.

Neste ano, haverá a entrega do primeiro prêmio de Inovação em Gestão de Ativos, promovido pelo Grupo Inovativas & Inovativos, lançado no EGAESE de 2022. Ele reúne especialistas em Energia para identificar e divulgar soluções que possam ser utilizadas nas empresas do setor elétrico, dando protagonismo aos jovens players do mercado.

Além disso, serão anunciados os vencedores do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engenheiro Amauri Reigado, que reconhece anualmente as melhores práticas em Gestão de Ativos aplicadas ao setor. A premiação celebra iniciativas que geram impacto positivo nos negócios, promovem inovação e fortalecem a maturidade da gestão de ativos nas organizações. Vale trazer que, nesta edição, também será apresentado um case de certificação da Petrobras.

“O EGAESE é um espaço de construção coletiva. Neste ano, queremos provocar reflexões sobre o papel da gestão de ativos na perenidade dos negócios, na valorização das pessoas e no fortalecimento de uma infraestrutura energética mais resiliente e sustentável. Mais do que um evento técnico, o EGAESE é um compromisso com o futuro”, afirma Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas e idealizadora do Encontro.

O EGAESE 2025 é patrocinado por Petrobras, CEMIG, CPFL Renováveis, Eletrobras, ENEL Brasil, Neoenergia e Taesa. O Apoio Institucional conta com o ONS, a ABEEólica, a ABNT, a ABRAGEL, a ABRAGET, a ABRATE, a ABSAE, a ABSOLAR e a ANEEL. Já o Apoio Especial é da GIRHA e da Gmg.

Entre os expositores estão a Confialub, a Dynamox, a Fundação Vanzolini, a ABS, a BRAX, a Enline, a IT Consol e a Treetech.

A agenda completa e a programação detalhada está disponível no site oficial do evento.

Sobre o EGAESE



O Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico tem se consolidado há mais de dez anos como um ponto de encontro para mais de 200 especialistas e executivos de alto nível das empresas de Geração, Transmissão e Distribuição do Brasil. Além da presença da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o evento atrai especialistas internacionais, promovendo um intercâmbio de conhecimentos e experiências. Sua reputação é construída com base na liderança nas discussões sobre eficiência energética a partir da gestão de ativos e pela oportunidade ímpar de networking entre grandes executivos do setor.

Serviço:

Evento: EGAESE 2025 – Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico.

Datas: on-line de 25 a 28 de agosto de 2025 | Presencial nos dias 2 e 3 de setembro de 2025, em São Paulo.

Para adquirir a entrada e conferir a programação, basta acessar o site: www.egaese.com.br?



