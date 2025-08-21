Qualitas conquista prêmio internacional com aquecedor Haven

A Qualitas, empresa especializada em soluções industriais, foi premiada no A' Design Award & Competition, um dos mais prestigiados reconhecimentos internacionais de design. O prêmio foi concedido ao aquecedor doméstico Qualitas Haven, em cerimônia realizada no histórico teatro da cidade de Como, nas proximidades do Lago de Como, Itália.

O A' Design Award & Competition é um prêmio internacional com júri técnico estabelecido, voltado a reconhecer e promover projetos de excelência em design ao redor do mundo. Reconhecida pela seriedade de sua avaliação, a premiação reúne profissionais e empresas que se destacam pela inovação, estética e funcionalidade de seus produtos.

Segundo representantes da Qualitas, essa é uma conquista marcante para a história da empresa, que tradicionalmente atua no setor industrial. “Sempre tivemos como prioridade a qualidade técnica, mas no segmento residencial o design se torna tão importante quanto a performance. O Haven é um exemplo de como conseguimos unir os dois universos”, destacou Felipe Stivalli, Gerente de Projetos da Qualitas.

O Qualitas Haven é considerado um aquecedor com características de segurança avançadas, com sistemas automáticos que desativam o aquecimento caso o produto saia de sua posição segura ou tenha a entrada de ar obstruída, prevenindo possíveis acidentes.

Para a Qualitas, o prêmio recebido logo na primeira participação em um concurso internacional reforça sua capacidade de competir lado a lado com marcas globais. “Estar em Milão e ser reconhecido por um júri especializado mostra a categoria da nossa empresa e o nível do produto que desenvolvemos”, completou Felipe.

O designer responsável pelo projeto é Jacob Breur da empresa Di design industrial, que assina a criação do Haven com foco na combinação de segurança, conforto térmico e sofisticação estética.

O produto já está disponível para compra no site da Qualitas e em revendedores autorizados. Mais informações sobre o prêmio podem ser conferidas em premiacaodesign.com.