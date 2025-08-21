Veridas fortalece sua presença no Brasil e Cone Sul e anuncia Anders Hartington como novo Diretor Regional

A Veridas, empresa global de identidade por trás de algumas das implementações biométricas mais avançadas do mundo, está reforçando seu compromisso com o Brasil e o Cone Sul ao nomear Anders Hartington como Diretor Regional.

Anders Hartington, Diretor Regional da Veridas para o Brasil e o Cone Sul.

Após anos de operações bem-sucedidas na região — com projetos nos setores bancário, telecomunicações e grandes eventos esportivos — a Veridas eleva sua atuação regional com liderança dedicada e foco comercial ampliado. Essa decisão reafirma o compromisso da empresa em ajudar organizações da América Latina a combater fraudes, melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento digital com tecnologia de identidade de ponta.

“É extremamente motivador liderar o crescimento da Veridas no Brasil e Cone Sul — uma região cheia de energia e inovação”, afirma Anders Hartington. “Minha meta inicial é clara: expandir o sucesso da nossa tecnologia de acesso por reconhecimento facial em estádios para novas oportunidades em fintechs, pagamentos e muito mais.”

Hartington possui mais de 20 anos de experiência em liderança global nos setores de identidade, prevençãoàfraude e transformação digital. Atuou com estratégias de entrada em mercado em regiões como América Latina, EMEA e Reino Unido, além de ter fundado e escalado uma empresa no setor biométrico.

“Após duas décadas nesse mercado, aprendi o que realmente funciona — e a Veridas é referência”, acrescenta. “Nossa plataforma vai além da verificação de identidades: ela acelera negócios, fortalece a segurança e aprimora a experiência digital.”

A Veridas já é responsável por algumas das experiências de identidade mais seguras e fluídas da América Latina — desde o acesso sem fricção no Estádio Monumental do River Plate e na ANFP no Chile, até o onboarding digital de grandes bancos como BBVA e Scotiabank.

“O Brasil e o Cone Sul já deixaram de ser mercados emergentes. São mercados em movimento”, afirma Eduardo Azanza, CEO da Veridas. “Anders traz visão e capacidade operacional para escalar o que já construímos. Com grandes clientes confiando na Veridas na região, estamos construindo a partir do momento, não do zero.”

A plataforma da Veridas reúne biometria facial e de voz, verificação de documentos e acesso via passkey — tudo com foco em privacidade e conformidade. A empresa ajuda organizações a combater fraudes, simplificar a experiência do usuário e aumentar a conversão, sem comprometer a segurança.

Este anúncio acompanha a expansão estratégica de liderança em mercados como EUA, Reino Unido, Espanha, Itália, Portugal, Benelux, México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, consolidando a Veridas como uma das fornecedoras de identidade mais confiáveis, comprovadas e visionárias do mundo.

