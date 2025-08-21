Recompra e eliminação do $MBG reveladas enquanto MultiBank Group registra receita de US$ 209 milhões no primeiro semestre

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, anunciou um programa estratégico de recompra e eliminação de seu token utilitário $MBG. Apoiado pelos fortes resultados do primeiro semestre de 2025, com US$ 209 milhões em receita (aumento de 20% em comparação ao ano anterior) e US$ 170 milhões em lucro, a medida visa reduzir a escassez e agregar valor a longo prazo para os titulares do token $MBG.

Under the program, $MBG will be repurchased from the open market and permanently removed from circulation. The framework projects up to $58.2 million in buybacks within the first year and a cumulative $440 million over the initial five years. The Group describes the initiative as both a celebration of its H1 results and a gesture of gratitude to its worldwide client base.

Desde sua estreia em 22 de julho no MultiBank.io, MEXC, Gate.io e Uniswap, o $MBG subiu sete vezes seu preço de cotação, se tornando rapidamente um dos tokens mais seguidos a nível mundial.

"Este é nosso modo de agradecer a nossos clientes eàcomunidade pela confiança", disse Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group. "Estabelecemos uma base sólida em finanças tradicionais, e a rápida adoção do $MBG comprova que estamos igualmente prontos para liderar em ativos digitais. O programa de eliminação de tokens é apenas o início, e temos mais anúncios importantes em vista."

O token $MBG impulsiona o ecossistema de quatro pilares do MultiBank:

MultiBank TradFi: A tradicional capacidade de CFD do Grupo, que gerou US$ 362 milhões em receita no ano passado, permite que os operadores usem o $MBG para taxas reduzidas e melhores recursos da plataforma.

A tradicional capacidade de CFD do Grupo, que gerou US$ 362 milhões em receita no ano passado, permite que os operadores usem o $MBG para taxas reduzidas e melhores recursos da plataforma. MEX Exchange (ECN institucional): Trata-se de uma ECN híbrida de FX e criptomoedas a nível institucional de US$ 23,7 bilhões para mercados emergentes. O $MBG automatiza a liquidação, reduz o risco de contraparte e permite margem com base em contratos inteligentes e entrega x pagamento (DvP).

Trata-se de uma ECN híbrida de FX e criptomoedas a nível institucional de US$ 23,7 bilhões para mercados emergentes. O $MBG automatiza a liquidação, reduz o risco de contraparte e permite margem com base em contratos inteligentes e entrega x pagamento (DvP). MultiBank.io (câmbio de criptomoedas): Regulamentada em diversas jurisdições, incluindo EAU e Austrália, a plataforma oferece negociaçãoàvista e alavancada. O $MBG proporciona custos reduzidos, além de recursos adicionais, como acessoàplataforma de lançamento, estaqueamento e oportunidades de participação em tokens.

Regulamentada em diversas jurisdições, incluindo EAU e Austrália, a plataforma oferece negociaçãoàvista e alavancada. O $MBG proporciona custos reduzidos, além de recursos adicionais, como acessoàplataforma de lançamento, estaqueamento e oportunidades de participação em tokens. MultiBank.io RWA: Baseada na blockchain de nível 1 da Mavryk, esta divisão surge da maior iniciativa de tokenização de ativos do mundo real (RWA) do mundo até o momento, um contrato imobiliária de US$ 3 bilhões com a MAG Lifestyle Development. Os titulares do $MBG recebem descontos nas taxas e entrada antecipada em projetos.

Juntos, estes quatro pilares impulsionam a expansão do MultiBank, um impulso que também se reflete na crescente comunidade do Grupo, com mais de 396.000 membros no Telegram e mais de 280.000 seguidores em seus canais X. Com mais de dois milhões de clientes, mais de 17 licenças financeiras em cinco continentes e um histórico de conformidade impecável desde 2005, o Grupo MultiBank vem acelerando sua infraestrutura de blockchain e DeFi para oferecer iniciativas mais direcionadas ao valor nos próximos meses.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, o MultiBank oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e atendimento excepcional ao cliente, o Grupo é regulado por mais de 17 autoridades financeiras de primeiro nível em cinco continentes. Suas premiadas plataformas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória.

Yazan Shakfeh

Chefe Global de Marketing

mohammad.shakfeh@multibankfx.com