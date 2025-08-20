Energy Vault e a empresa turca Astor Enerji lançam parceria estratégica global com implantação de BESS totalizando 2 GWh e 1 GW em aquisição de transformadores da Astor Enerji

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), líder mundial em soluções de armazenamento de energia em escala de redes, e a Astor Enerji (BIST: ASTOR), fabricante líder global de transformadores de potência e equipamentos de alta tensão de alta qualidade, anunciaram hoje a assinatura de um Acordo Estratégico Global para fortalecer as cadeias de suprimentos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e acelerar a implementação de infraestruturas de redes e armazenamento de energia em larga escala em diversos mercados.

Essa aliança global reúne dois inovadores em rápido crescimento no setor de energia, unidos pela missão de viabilizar a abundância energética fornecendo eletricidade limpa, confiável e econômica para impulsionar o crescimento industrial, a transformação digital e a prosperidade econômica de longo prazo. A parceria marca a criação de uma poderosa aliança industrial, combinando forças complementares para explorar sinergias comerciais e tecnológicas, incluindo eficiência na cadeia de suprimentos, integração avançada de sistemas e execução acelerada de projetos em escala de serviços públicos. Com os prazos de entrega de transformadores nos EUA aumentando de 50 para até 127 semanas, essa colaboração é uma resposta direta a essa escassez, aproveitando a capacidade de fabricação da Astor Enerji e sua cadeia global de suprimentos para garantir acesso a equipamentos de alta qualidade fora das zonas críticas nos EUA.

Segundo o acordo:

A Energy Vault fornecerá soluções de BESS B-VAULT™ para os quatro projetos fotovoltaicos (PV) conectadosàrede da Astor Enerji na Romênia, oferecendo uma capacidade de armazenamento combinada de até 2 gigawatts-hora (GWh). Esses sistemas serão integradosàplataforma de gerenciamento de energia VaultOS™ da Energy Vault, garantindo desempenho ideal e estabilidade da rede.

fornecerá soluções de BESS B-VAULT™ para os quatro projetos fotovoltaicos (PV) conectadosàrede da Astor Enerji na Romênia, oferecendo uma capacidade de armazenamento combinada de até 2 gigawatts-hora (GWh). Esses sistemas serão integradosàplataforma de gerenciamento de energia VaultOS™ da Energy Vault, garantindo desempenho ideal e estabilidade da rede. A AstorEnerji fornecerá transformadores e equipamentos de alta tensão para mais de 1 gigawatt (GW) de projetos BESS da Energy Vault planejados nos Estados Unidos, Austrália e Europa, contribuindo para a eficiência da cadeia de suprimentos do portfólio global da Energy Vault.

Ao unir o portfólio da Energy Vault de soluções avançadas de armazenamento de energia de curta e longa duração e sua plataforma de software com IAàescala de fabricação e histórico de entregas globais da Astor Enerji, a parceria promove eficiência operacional, acelera o tempo de chegada ao mercado e fortalece a infraestrutura de rede em regiões de alto crescimento.

A Energy Vault irá adquirir mais de 1 GW em transformadores e equipamentos de alta tensão da Astor para apoiar seus projetos de BESS, desenvolvidos e operados pela Asset Vault, uma subsidiária de propriedade integral dedicadaàconstrução, propriedade e operação de ativos de armazenamento de energia em mercados globais de rápido crescimento. Com o investimento anunciado recentemente de US$ 300 milhões em ações preferenciais, a Asset Vault fortalece a estratégia de produtor independente de energia (IPP) da Energy Vault, viabilizando receitas de longo prazo por meio de contratos de compra seguros e participação no mercado livre.

"Essa parceria vai além do fornecimento de equipamentos: ela alinha duas empresas em rápido crescimento para enfrentar os desafios mais urgentes da transição energética", afirmou Marco Terruzzin, diretor de receitas da Energy Vault. "Juntos, estamos desenvolvendo tecnologias e capacidade logística para atenderàcrescente demanda por energia de data centers de IA eàrápida adoção de fontes renováveis. Dessa forma, promovemos a abundância energética e o crescimento econômico em escala global".

"A abordagem inovadora da Energy Vault em armazenamento de energia, aliada ao seu amplo portfólio de projetos globais, faz deles o parceiro ideal enquanto expandimos nossa atuação no setor em rápido crescimento de armazenamento em baterias", afirmou Olcay Do?an, diretor financeiro da Astor Enerji. "Esse acordo reforça nossa missão de fornecer a infraestrutura de rede necessária para um futuro energético sustentável, e estamos animados para gerar valor comercial e tecnológico duradouro".

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implementa soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos projetadas para transformar a forma como o mundo lida com o armazenamento sustentável de energia. As ofertas abrangentes da Empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento por gravidade, por baterias e por hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é apoiada pelo sistema de software de gerenciamento de energia da Empresa, que é agnóstico em relação ao hardware, além de sua plataforma de integração. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologias inovadoras da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento. Utilizando materiais ecologicamente corretos e com a capacidade de integrar resíduos para reaproveitamento benéfico, a tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault está facilitando a transição para uma economia circular, ao mesmo tempo em que acelera a transição global para a energia limpa para seus clientes. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Sobre a Astor Enerji

A Astor Enerji (BIST: ASTOR) é uma fabricante global de transformadores de potência, transformadores de distribuição e equipamentos de alta/média tensão, oferecendo soluções de rede eficientes e confiáveis na Europa, África, Ásia e EUA.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que refletem a visão atual da Empresa com relação, entre outros aspectos, às operações e desempenho financeiro da Empresa. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou supostos resultados futuros de operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente utilizam termos como "antecipar," "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "visar", "projetar", "deveria", "poderia", "teria", "pode", "poderá", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações prospectivas em projeções de nossas expectativas, planos e suposições atuais, com base em nossa experiência no setor, percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados no momento. Essas declarações prospectivas se baseiam em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis para nós. Essas declarações prospectivas são apenas previsões com base em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo a falha na execução de acordos definitivos, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades com clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de que nossos contratos ganhos, reservas, pedidos em carteira e pipeline desenvolvido resultando em receita futura; a ausência de garantias de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse resultarão em pedidos vinculativos ou vendas; prazos de licenças; a possibilidade de que nossos produtos apresentem ou sejam acusados de apresentar defeitos ou outras falhas; a implementação, aceitação de mercado e sucesso do nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados ao nosso negócio, nossos concorrentes e ao setor; a capacidade de nossos fornecedores entregarem os componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia de maneira pontual; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e de não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente nos termos do JOBS Act; nossas futuras necessidades e fontes de capital e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e nos mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, oportunidades e planos de expansão e outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado juntoàSEC em 31 de março de 2025, conforme tais fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos arquivados juntoàSEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos, e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores sobre nossos negócios ou a extensão pela qual qualquer fator ou combinação de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado de imprensa refere-se exclusivamenteàdata de sua divulgação e está expressamente limitada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em razão de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Você não deve depositar confiança excessiva em nossas declarações prospectivas.

