Consórcio conquista público jovem a partir dos 30 anos

O interesse do público jovem a partir dos 30 anos, pelo consórcio, vem crescendo de forma consistente em 2025 e os números do setor ajudam a explicar por quê. Entre janeiro e maio, o sistema de consórcios bateu recorde de vendas com 2,07 milhões de novas cotas (+19,7% em relação a 2024), enquanto o total de participantes ativos alcançou patamar histórico de 11,4 milhões em fevereiro.

O movimento é sustentado por indicadores econômicos favoráveis e pela busca por planejamento econômico sem pagar juros, reforçando o consórcio como instrumento de educação financeira para quem está consolidando patrimônio nessa faixa etária. “O interesse por cartas de consórcio está se expandindo para diferentes gerações, mesmo para aqueles que nem eram nascidos quando essa modalidade foi criada”, comenta José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

Quanto às cartas de crédito mais procuradas por esse público, os dados de mercado de 2025 indicam maior demanda nos segmentos de veículos leves, motocicletas e imóveis, como alternativa de organização financeira e acesso planejado a bens de maior valor. Em balanços recentes, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC) também apontou forte expansão nos segmentos de imóveis e de bens duráveis, sugerindo que parte das pessoas 30+ combina a construção de patrimônio (moradia) com mobilidade e upgrades do lar.

“Para quem está na fase de consolidar a carreira e planejar patrimônio, o consórcio permite alcançar isso sem os custos de juros do financiamento tradicional. Em 2025, percebemos uma procura crescente entre clientes a partir dos 30 anos, que valorizam disciplina, poder de compra e a possibilidade de usar o crédito de forma estratégica”, afirma José Climério.

Como funciona o consórcio

O consórcio é uma modalidade de crédito para aquisição de bens e serviços. O grande diferencial para outros tipos de financiamento é que no consórcio os participantes são organizados em grupos, nos quais todos os integrantes contribuem com uma quantia definida, todo mês, durante certo período, criando uma poupança conjunta.

A cada mês, os consorciados têm a possibilidade de contemplação por sorteio e, também, de oferecer lances, podendo abater parte do valor ofertado da carta de crédito, o chamado “lance embutido”. O sorteio define apenas a ordem dos participantes a serem premiados, pois ao final do tempo estipulado todos serão contemplados.

A prestação no consórcio é constituída pelo fundo comum (valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada à compra do bem), pela taxa de administração e por um fundo de reserva, além de seguro, quando contratado. O reajuste dos créditos e prestações do consórcio ocorre anualmente, de acordo com a variação do índice de preço estabelecido no contrato, de forma a preservar o poder de compra dos consorciados do grupo que ainda serão contemplados com o crédito.