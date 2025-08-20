Saint-Gobain Canalização agora é PAM Saint-Gobain Brasil
Mudança de nome reforça a marca PAM no Brasil e mantém inalteradas a estrutura, operação e relações com clientes e parceiros
A Saint-Gobain Canalização, empresa centenária e fabricante de tubos, válvulas e acessórios de ferro fundido dúctil, passa a se apresentar ao mercado como PAM Saint-Gobain Brasil. A mudança representa um marco estratégico na trajetória da companhia, alinhando sua identidade à marca global PAM, fortalecendo sua presença no setor de infraestrutura e saneamento, reafirmando o compromisso com seus clientes e parceiros em todo o país.
A nova nomenclatura reflete o fortalecimento da presença da empresa no país. O logotipo permanece o mesmo, mantendo a conexão visual com a marca global, enquanto o nome passa a comunicar de forma mais clara a integração com o Grupo Saint-Gobain.
“Com a mudança do nome para PAM Saint-Gobain Brasil, comunicamos com mais clareza quem somos e o valor que a nossa marca carrega”, comenta Marcelo Machado, CEO da PAM Saint-Gobain Brasil para a América Latina.
A decisão de adotar o nome PAM Saint-Gobain Brasil foi motivada por uma estratégia de fortalecimento da marca no mercado, buscando maior sinergia entre as operações locais e internacionais.
“Estamos prontos para os próximos 100 anos. Essa atualização reforça nossa conexão com o Grupo Saint-Gobain e fortalece nosso compromisso com clientes e parceiros. Seguimos com a mesma paixão pelo que fazemos, agora com uma identidade ainda mais alinhada ao nosso propósito”, reforça Pedro Taves, Diretor Comercial e Marketing da PAM Saint-Gobain Brasil.
A empresa destaca que o rebranding não altera sua estrutura organizacional e equipe. Pelo contrário, a mudança vem para consolidar a confiança construída ao longo de décadas e abrir novas oportunidades de crescimento e inovação. A PAM Saint-Gobain Brasil continua comprometida com a sustentabilidade e com a eficiência operacional.
Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil
A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios como conexões, válvulas e tampões da marca mundial PAM. A empresa oferece soluções para infraestrutura de água e esgoto, indústria, irrigação, mineração e construção civil na América Latina. Com mais de 1.000 funcionários, instala mais de 1.000 quilômetros de tubos anualmente no Brasil. A Saint-Gobain, empresa global com foco em construção leve e sustentável, presente em 70 países e no Brasil desde 1937, comemora 360 anos em 2025 guiada pelo propósito "Making the World a Better Home".
