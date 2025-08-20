Interactive Brokers lança ferramenta Connections para descoberta mais inteligente de investimentos

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje o lançamento da Connections, uma nova ferramenta poderosa que ajuda investidores a descobrir ideias de negociação e avaliar oportunidades de investimento, que ressalta ideias de investimento conectadas em todo o mercado mundial. Ao se integrar diretamenteàplataforma IBKR, a Connections permite que os usuários explorem ações, ETFs, opções, indicadores econômicos e outros produtos relacionados a partir de um local centralizado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250820855421/pt/

Connections - quote of NVDA with related companies and products.

Como a Interactive Brokers oferece acesso a uma das seleções mais abrangentes de produtos internacionais do setor, a Connections pode revelar um amplo conjunto de produtos relacionados. Ao combinar informações de ativos cruzados, como ações, opções, mercados futuros, títulos, contratos de previsão, temas e muito mais, em 160 mercados, a Connections auxilia os investidores a descobrir relacionamentos que, de outro modo, passariam despercebidos.

"Os clientes da Interactive Brokers podem acessar ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais em 160 mercados globais a partir de uma única plataforma integrada", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Esta amplitude é resultado de décadas de trabalho expandindo nossa oferta de produtos e alcance geográfico, sendo isto o que torna a Connections possível. Ao reunir todos estes fatores, a Connections ajuda nossos clientes a descobrir oportunidades que outras plataformas simplesmente não conseguem igualar."

O recurso da Connections inclui dados sobre empresas semelhantes, temas, contratos de previsão vinculados a indicadores econômicos, como início de construção de imóveis residenciais e taxas de juros, ETFs, opções, mercados futuros, títulos e estratégias de negociação. Isto oferece aos investidores um conjunto de ferramentas completo e flexível para descobrir novas oportunidades, gerenciar riscos ou desenvolver ideias em torno de uma ação ou tema específico.

Casos de uso do mundo real:

Um usuário que analisa uma empresa de tecnologia conhecida pode descobrir concorrentes menos conhecidos no armazenamento em nuvem e explorar o tema Computação em Nuvem para ver outros nomes relacionados dentro deste setor.

Um investidor com uma posição longa em uma grande construtora pode explorar contratos de previsão vinculados a vendas de imóveis novos ou visualizar estratégias de opções que podem reduzir a exposição a mudanças nos dados de moradias.

Para temas emergentes como Captura de Carbono, os usuários podem identificar empresas vinculadas ao tema mediante ETFs, fluxos de receita ou fatores macroeconômicos, revelando novas ideias e percepções que podem não ser imediatamente óbvias.

Com a ferramenta Connections, os investidores podem:

Analisar todos os instrumentos e estratégias conectados em uma única visão

Explorar empresas relacionadas, tendências temáticas, contratos de previsão e ETFs alinhados ao setor, bem como outros instrumentos negociáveis, como mercados futuros, opções e títulos.

Comparar empresas e desempenho em diferentes temas e setores de mercado

Identificar formas de proteger, diversificar ou expandir a exposição usando um contexto de mercado mais amplo

Além da Connections, a Interactive Brokers oferece um conjunto abrangente de ferramentas de descoberta, incluindo comparações de avaliações internacionais, análise de sentimentos, triagem de títulos e conhecimentos sobre empréstimos de títulos, concebidos para ajudar os investidores a descobrir oportunidades em mercados, classes de ativos e estilos de investimento.

Para saber mais sobre a ferramenta Connections, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Connections

Canadá: Connections

Reino Unido: Connections

Europa: Connections

Austrália: Connections

Hong Kong: Connections

Singapura: Connections

Índia: Connections

Japão: Connections

A disponibilidade do produto pode variar dependendo do país de residência e da afiliada da Interactive Brokers.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

Siga a Interactive Brokers nas redes sociais:

EUA e mundo (exceto Europa): Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok

Reino Unido e Europa: Facebook, Instagram, X, TikTok

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250820855421/pt/

Interactive Brokers Group, Inc.

Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com