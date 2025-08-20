Interactive Brokers lança ferramenta Connections para descoberta mais inteligente de investimentos
Um novo recurso que ajuda os investidores a explorar produtos, estratégias e temas de mercado conectados com maior clareza
Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje o lançamento da Connections, uma nova ferramenta poderosa que ajuda investidores a descobrir ideias de negociação e avaliar oportunidades de investimento, que ressalta ideias de investimento conectadas em todo o mercado mundial. Ao se integrar diretamenteàplataforma IBKR, a Connections permite que os usuários explorem ações, ETFs, opções, indicadores econômicos e outros produtos relacionados a partir de um local centralizado.
Como a Interactive Brokers oferece acesso a uma das seleções mais abrangentes de produtos internacionais do setor, a Connections pode revelar um amplo conjunto de produtos relacionados. Ao combinar informações de ativos cruzados, como ações, opções, mercados futuros, títulos, contratos de previsão, temas e muito mais, em 160 mercados, a Connections auxilia os investidores a descobrir relacionamentos que, de outro modo, passariam despercebidos.
"Os clientes da Interactive Brokers podem acessar ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos, fundos e muito mais em 160 mercados globais a partir de uma única plataforma integrada", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Esta amplitude é resultado de décadas de trabalho expandindo nossa oferta de produtos e alcance geográfico, sendo isto o que torna a Connections possível. Ao reunir todos estes fatores, a Connections ajuda nossos clientes a descobrir oportunidades que outras plataformas simplesmente não conseguem igualar."
O recurso da Connections inclui dados sobre empresas semelhantes, temas, contratos de previsão vinculados a indicadores econômicos, como início de construção de imóveis residenciais e taxas de juros, ETFs, opções, mercados futuros, títulos e estratégias de negociação. Isto oferece aos investidores um conjunto de ferramentas completo e flexível para descobrir novas oportunidades, gerenciar riscos ou desenvolver ideias em torno de uma ação ou tema específico.
Casos de uso do mundo real:
- Um usuário que analisa uma empresa de tecnologia conhecida pode descobrir concorrentes menos conhecidos no armazenamento em nuvem e explorar o tema Computação em Nuvem para ver outros nomes relacionados dentro deste setor.
- Um investidor com uma posição longa em uma grande construtora pode explorar contratos de previsão vinculados a vendas de imóveis novos ou visualizar estratégias de opções que podem reduzir a exposição a mudanças nos dados de moradias.
- Para temas emergentes como Captura de Carbono, os usuários podem identificar empresas vinculadas ao tema mediante ETFs, fluxos de receita ou fatores macroeconômicos, revelando novas ideias e percepções que podem não ser imediatamente óbvias.
Com a ferramenta Connections, os investidores podem:
- Analisar todos os instrumentos e estratégias conectados em uma única visão
- Explorar empresas relacionadas, tendências temáticas, contratos de previsão e ETFs alinhados ao setor, bem como outros instrumentos negociáveis, como mercados futuros, opções e títulos.
- Comparar empresas e desempenho em diferentes temas e setores de mercado
- Identificar formas de proteger, diversificar ou expandir a exposição usando um contexto de mercado mais amplo
Além da Connections, a Interactive Brokers oferece um conjunto abrangente de ferramentas de descoberta, incluindo comparações de avaliações internacionais, análise de sentimentos, triagem de títulos e conhecimentos sobre empréstimos de títulos, concebidos para ajudar os investidores a descobrir oportunidades em mercados, classes de ativos e estilos de investimento.
Para saber mais sobre a ferramenta Connections, acesse:
EUA e países atendidos pela IB LLC: Connections
Canadá: Connections
Reino Unido: Connections
Europa: Connections
Austrália: Connections
Hong Kong: Connections
Singapura: Connections
Índia: Connections
Japão: Connections
A disponibilidade do produto pode variar dependendo do país de residência e da afiliada da Interactive Brokers.
Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers
Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:
As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.
