Cia Athletica anuncia festival de treinos em heliponto

O público já pode se preparar para três dias de música e atividades físicas com uma das vistas mais reconhecidas da capital paulista. O Cia Nas Alturas 2025, promovido pela Cia Athletica, já está com ingressos à venda para os dias 22, 23 e 24 de agosto, no Parque da Cidade. O evento é uma experiência de treino a céu aberto, no alto de um dos helipontos mais altos de São Paulo, com vista para a Ponte Estaiada e o skyline da cidade.

Inspirado no clima dos grandes festivais, o evento une saúde, bem-estar e entretenimento com uma programação que inclui aulas de bike, ioga, fitdance, apresentações de DJs, bandas ao vivo, além de muita interação.

“O Cia Nas Alturas já acontece há dez anos e vai muito além de um treino. É um momento para se reconectar, se desafiar e se surpreender”, afirma Cleber Gio S. Silva, Gerente de Marketing da Cia Athletica de São Paulo.

O evento conta com regulamento completo disponível no site oficial. Em caso de mau tempo, ele será transferido para os dias 29, 30 e 31 de agosto, com possibilidade de repasse dos ingressos. Não será permitida a entrada de menores de idade ou acompanhantes não inscritos.

Serviço:

Datas: 22, 23 e 24 de agosto de 2025

Local: Heliponto da Torre Paineira – Parque da Cidade

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP

Ingressos: exclusivamente pela plataforma Ingresse.com



O que é possível encontrar lá?