Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cia Athletica anuncia festival de treinos em heliponto

Evento reúne aulas, música e movimento em uma atmosfera inspirada nos grandes festivais

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
20/08/2025 17:22

compartilhe

Siga no
x
Cia Athletica anuncia festival de treinos em heliponto
Cia Athletica anuncia festival de treinos em heliponto crédito: DINO

O público já pode se preparar para três dias de música e atividades físicas com uma das vistas mais reconhecidas da capital paulista. O Cia Nas Alturas 2025, promovido pela Cia Athletica, já está com ingressos à venda para os dias 22, 23 e 24 de agosto, no Parque da Cidade. O evento é uma experiência de treino a céu aberto, no alto de um dos helipontos mais altos de São Paulo, com vista para a Ponte Estaiada e o skyline da cidade.

Inspirado no clima dos grandes festivais, o evento une saúde, bem-estar e entretenimento com uma programação que inclui aulas de bike, ioga, fitdance, apresentações de DJs, bandas ao vivo, além de muita interação.

“O Cia Nas Alturas já acontece há dez anos e vai muito além de um treino. É um momento para se reconectar, se desafiar e se surpreender”, afirma Cleber Gio S. Silva, Gerente de Marketing da Cia Athletica de São Paulo.

O evento conta com regulamento completo disponível no site oficial. Em caso de mau tempo, ele será transferido para os dias 29, 30 e 31 de agosto, com possibilidade de repasse dos ingressos. Não será permitida a entrada de menores de idade ou acompanhantes não inscritos.

Serviço:

  • Datas: 22, 23 e 24 de agosto de 2025
  • Local: Heliponto da Torre Paineira – Parque da Cidade
  • Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP
  • Ingressos: exclusivamente pela plataforma Ingresse.com


O que é possível encontrar lá?

  • Atividades com duração média de 45 minutos cada
  • Professores especialistas e convidados especiais
  • Som, iluminação e efeitos inspirados em grandes festivais
  • Vista panorâmica


Website: https://www.ciaathletica.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay