Serra Catarinense desponta com novos destinos turísticos

O turismo em Santa Catarina vem apresentando altas expressivas, com crescimento de 11,5% de janeiro a março de 2025, frente ao verão do ano anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela Secretaria de Turismo do estado. Em todo o primeiro semestre deste ano, somente a entrada de turistas estrangeiros aumentou 66,8%, em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O segmento de turismo regional e de experiência no campo é um dos principais motores dessa expansão. Um exemplo é a cidade de Anitápolis, que se beneficia diretamente desse movimento, recebendo cada vez mais visitantes interessados em sua combinação de natureza, cultura e hospitalidade.

Situada a apenas 90 km de Florianópolis em meio à Serra Catarinense, a charmosa cidade de Anitápolis vem ganhando cada vez mais destaque no cenário do turismo do Estado. Com um perfil voltado para o turismo rural, ecológico e de aventura, o município tem registrado um crescimento na demanda de visitantes, impulsionado por políticas públicas de incentivo, promoção da identidade cultural e pela tendência estadual de valorização do turismo regional e de experiência no campo.

Um cenário que tem atraído turistas que buscam um destino com o charme da Serra, mas com mais tranquilidade e um clima mais bucólico que o das “irmãs” já mais consolidadas São Joaquim e Urubici – a população de Anitápolis, segundo o último Censo do IBGE é de cerca de 3,6 mil habitantes.



De olho no bom momento, a Prefeitura do município vem adotando iniciativas voltadas justamente para fomentar o crescimento do turismo, como a criação da Política Municipal de Turismo Sustentável e a implantação de uma identidade visual turística, com plano de desenvolvimento para 10 anos.

Essas ações reforçam o posicionamento de Anitápolis como destino para quem busca vivências autênticas, longe do turismo de massa.

“A cidade oferece uma excelente relação ‘custo-benefício’ do ponto de vista de experiência na Serra Catarinense por proporcionar, ao mesmo tempo, muito contato com a natureza, paisagens deslumbrantes, contato com um modo de vida autêntico e proximidade de Florianópolis, o que facilita a visita tanto de turistas da capital quanto os que vêm de outros Estados”, explica Fernando Pereira, CEO da Seazone, empresa que oferece, para investidores, o Vistas de Anitá, chalés com vista panorâmica e privativa, Jacuzzi e lareira, todos para serem oferecidos para locação (em formato de short stay, Airbnb/Booking) ou para uso próprio.



Principais atrativos turísticos de Anitápolis:

• Feira de Anita – todos os sábados, na Praça Roberto Beppler, com produtos artesanais, música e temas semanais.

• Portal Municipal Produtos Coloniais - venda de produtos coloniais, como pães, bolos, vinhos, salames, queijos e outros.

• Festas rurais e comunitárias celebrando a herança ítalo-germânica e as colheitas.

Mirantes e áreas de contemplação

• Mirante da Bela Vista – vista panorâmica do Vale do Rio do Meio, da Cachoeira da Serrinha e da Serra Geral.

• Praça Roberto Beppler – espaço verde no centro, ideal para descanso e fotos.

Trilhas e cachoeiras

• Cachoeira da Usina - antiga usina hidrelétrica que gerava energia para o centro de Anitápolis, hoje abriga uma área de lazer com piscinas naturais

Tendência de crescimento

Com infraestrutura crescente, atrativos diversificados e uma proposta de turismo sustentável, Anitápolis se posiciona como o novo destino da Serra Catarinense, atraindo turistas que buscam autenticidade, tranquilidade e contato próximo com a natureza.