Zed arrecada US$ 32 milhões em financiamento da série B liderada pela Sequoia para expandir a visão de codificação colaborativa de IA

Zed Industries, criadora do editor com código aberto de alto desempenho Zed, anunciou hoje a captação de US$ 32 milhões em financiamento da série B liderada pela Sequoia Capital, elevando o financiamento total a mais de US$ 42 milhões. O investimento irá acelerar o desenvolvimento de novos recursos que permitem a cooperação em tempo real entre desenvolvedores e agentes de IA diretamente no código.

Codificação contextual e colaborativa para a era da IA

A Zed vem tendo conversas contextuais e persistentes, vinculadas diretamente ao código. Ao contrário da Git, que permite a cooperação mediante compromissos e ramificações, mas deixa os desenvolvedores trabalhando sozinhos entre os compromissos, o enfoque do Zed capta discussões e decisões em cursoàmedida que surgem, usando links permanentes a nível de caractere, impulsionados por tipos de dados replicados e isentos de conflitos (CRDTs).

"Estamos desenvolvendo primitivas essencialmente melhores para codificação colaborativa, o que irá permitir que conversas com colegas de equipe e agentes se realizem diretamente na IDE", disse Nathan Sobo, diretor executivo e cofundador da Zed. "Ao vincular conversas de modo duradouro a seções específicas do código mediante links permanentes a nível de caractere, podemos transformar bases de código em fontes multidimensionais de contexto que explicam como qualquer linha de código se originou."

"O futuro do desenvolvimento de softwares é a cooperação, tanto com outras pessoas como com agentes de IA, sendo a Zed pioneira na infraestrutura para tornar esta visão realidade", disse Sonya Huang, sócia da Sequoia Capital. "Seu enfoque para codificação contextual representa uma mudança fundamental em como os desenvolvedores irão trabalhar com agentes de IA, e estamos animados em apoiar sua missão de transformar a experiência do desenvolvimento."

Criado do zero para cooperação

Ao contrário dos concorrentes que bifurcaram o VS Code da Microsoft e adicionaram recursos de IA, o Zed foi criado do zero para cooperação. Formado em uma base de código Rust ultrarrápida com GPUI, uma estrutura de interface de usuário acelerada por GPU criada pela equipe da Zed, o editor permite uma interação perfeita entre pessoas e agentes de IA. Desde seu lançamento como código aberto em 2024, o Zed cresceu rapidamente, atraindo 1.100 colaboradores e mais de 150.000 desenvolvedores ativos.

Saiba mais sobre a Zed, sua visão e o produto ao acessar: www.zed.dev.

Sobre o Zed

Zed é um editor de código aberto com múltiplas atuações, desenvolvido para alto desempenho desde o início em Rust. Fundado pelos criadores do Atom e do Electron, o Zed foi criado para tornar a criação de softwares divertida, rápida e colaborativa.

