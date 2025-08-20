Visia lança estudo de marketing sobre confeiteiras MEIs

A Agência Visia lançou um estudo inédito sobre a realidade de microempreendedoras que movimentam diariamente o setor de confeitaria no Brasil. Intitulado “Confeiteiras do Brasil: Dados e Vozes de um Empreendedorismo Invisível”, o material foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade com cerca de 100 mulheres, em sua maioria microempreendedoras individuais (MEIs), realizadas durante e após a Mara Cakes Fair 2025, realizada em maio em São Paulo, evento que recebeu mais de 50 mil visitantes.

O levantamento apresenta relatos sobre rotina, desafios e perspectivas dessas profissionais, além de dados atualizados sobre o crescimento do setor e sua importância econômica. O objetivo é oferecer subsídios a indústrias e marcas do setor de alimentos para que se posicionem com empatia e consciência de mercado.

Empreendedorismo feminino impulsionado pela pandemia

O estudo destaca como a pandemia da COVID-19 foi um ponto de virada para muitas confeiteiras. Com o aumento do desemprego, diversas mulheres passaram a produzir doces em casa como renda extra — atividade que, em muitos casos, se transformou no sustento principal. “Durante a pandemia, vimos mulheres que começaram vendendo para familiares e vizinhos transformarem essa atividade em um negócio estruturado, ainda que enfrentando desafios como formalização, oscilação de preços e alta concorrência”, comenta Aline Fernandes, jornalista e Head de Estratégia e Growth da VISIA.

Panorama atualizado do setor de panificação e confeitaria

Dados mais recentes do Sebrae mostram que em 2025, foram abertas 26,4 mil pequenas empresas de produção e revenda de pães — o equivalente a um novo CNPJ a cada seis minutos. Desse total, 86% são MEIs, seguidos por microempresas (11,6%) e EPPs (2,1%).

Em 2024, o país registrou um recorde na abertura de pequenos negócios: 4,16 milhões, dos quais 3,1 milhões eram MEIs.

Além disso, um levantamento de 2023 apontou que 70% dos estabelecimentos de panificação ativos no país são MEIs, e que o setor cresceu em ritmo acelerado entre 2019 e 2023, com um aumento de 22,6% no número de padarias.

Sobrevivência e desafios dos microempreendedores

O cenário de abertura intensa de MEIs vem acompanhado por desafios estruturais. O Sebrae identifica fatores como falta de planejamento, capacitação e acesso a crédito como causas significativas para a alta taxa de mortalidade. Em geral, 40% das empresas encerram suas atividades antes de completar o quinto ano, sendo que os MEIs são os mais vulneráveis.

Perfil e desafios mapeados pelo estudo

A Visia mapeou perfis, comportamentos e motivações das confeiteiras entrevistadas. "Muitas concorrem com tarefas domésticas e maternidade enquanto tentam profissionalizar o negócio. Ainda que invisíveis nos discursos convencionais, elas representam forças econômicas fundamentais — criadoras locais que demandam apoio técnico e reconhecimento no setor", explica Aline Fernandes.

“Nosso objetivo não era apenas levantar dados de consumo, mas compreender a rotina, os sentimentos e as expectativas dessas mulheres. A escuta ativa foi o que norteou o processo, porque ouvir com intenção é o que diferencia estratégias superficiais de posicionamentos relevantes”, complementa.

Para Guilherme Constant, sócio e diretor executivo de criação da Visia, “essas mulheres são criadoras e empreendedoras locais com forte influência em suas comunidades. Conhecê-las é essencial para quem deseja atuar de forma consistente no mercado de confeitaria”.

Disponibilidade do estudo

O estudo completo está disponível gratuitamente para profissionais de marketing, branding e produto que atuam nos setores de alimentos, confeitaria e bebidas. Além de dados e análises, o relatório oferece recomendações práticas — desde posicionamento de marca até estratégias de comunicação sensível e representativa.