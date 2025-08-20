Amil apresenta a nova identidade visual de suas ambulâncias

A Amil vai apresentar a sua nova campanha publicitária multiplataforma, a primeira do ano inteiramente focada em planos empresariais, na 51ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH), evento que será realizado de 19 a 21 de agosto, no São Paulo Expo. O filme é estrelado pela jornalista Maria Beltrão e lançará o Desafio Amil para empresas de todos os portes. A operadora também exibirá a nova identidade visual das ambulâncias do Amil Resgate naquele que é considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina.

Criado em 1993, o Amil Resgate conta com UTIs para remoção de pacientes em estado grave e de alta complexidade dos mais variados casos e patologias, como politraumas e emergências cardiológicas e neurológicas, monitorados por profissionais especializados. Todas as unidades possuem equipamentos para monitoramento, acompanhamento e tratamento em tempo real dos pacientes.

As ambulâncias são adaptadas para diferentes perfis de atendimento e contam com maca especial para pacientes obesos. Elas têm capacidade para transporte de pacientes em ECMO e suporte para incubadoras neonatais. “O Amil Resgate está com uma nova identidade, mas o mesmo propósito: cuidar com excelência”, afirma o diretor-executivo de Marketing e Comunicação do Grupo Amil, Luiz Periard.

Já a campanha Desafio Amil, focada em planos empresariais, é uma ação em várias plataformas em que a operadora convida os clientes a consultarem a Amil antes de contratar ou renovar os seus planos de saúde. O filme publicitário destaca o atendimento da operadora e a gestão dos planos corporativos, com a proposta de gerar mais segurança e economia para os negócios.? Atualmente, a Amil cuida da saúde de colaboradores de mais de 300 mil empresas.



A Amil conquistou 541 mil novos beneficiários no primeiro semestre de 2025. Atualmente com 5,7 milhões de clientes, a expectativa com a campanha Desafio Amil é chegar à marca dos 6 milhões.