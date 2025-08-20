Blue Yonder adquire a Optoro para ampliar a transformação na gestão de devoluções e expandir capacidades

As devoluções de produtos podem gerar frustração para consumidores, reduzir a rentabilidade das empresas e criar grandes ineficiências no uso de estoques em toda a cadeia de suprimentos. Para superar esses desafios, a Blue Yonder, líder global em transformação digital de cadeias de suprimento, anunciou hoje a aquisição da Optoro, Inc., empresa referência em tecnologia para devoluções, com o objetivo de fortalecer suas capacidades em Gestão de Devoluções, oferecendo ao mercado uma plataforma mais completa e eficiente.

O processamento de devoluções, tanto em armazéns quanto em lojas, é uma parte complexa do ciclo de vida das devoluções, sobretudo considerando que 9,5 bilhões de dolares de produtos devolvidos acabam em aterros sanitários. A Blue Yonder identificou as robustas capacidades de processamento de devoluções da Optoro — especialmente voltadas para grandes varejistas e marcas com alto volume de devoluções — como uma forma de fortalecer ainda mais sua atuação nessa área. Com a integração das soluções da Optoro e da Blue Yonder em uma oferta consolidada, varejistas, marcas e prestadores de serviços logísticos (LSPs) passam a contar com uma solução abrangente de Gestão de Devoluções de ponta a ponta, que permite otimizar serviços com mais eficiência, reduzir desperdícios e ampliar a visibilidade.

“Com as vendas do comércio eletrônico em constante crescimento, os varejistas precisam estar preparados para lidar com as devoluções, que foram projetadas para alcançar US$ 890 bilhões no último ano, representando 16,9% das vendas anuais do varejo e mais que o dobro da taxa de devoluções registrada em 2019”, afirmou Tim Robinson, vice-presidente corporativo de devoluções da Blue Yonder . “Estamos muito animados com a aquisição da Optoro, que enriquece as capacidades oferecidas aos nossos clientes, permitindo ampliar a eficiência e a eficácia na gestão de devoluções para atender melhor às necessidades dos consumidores. Essa aquisição estratégica reafirma o compromisso da Blue Yonder em liderar o setor, oferecendo aos clientes oportunidades únicas para aperfeiçoar suas operações e impulsionar o sucesso empresarial por meio de uma solução completa de gestão de devoluções.”

Ao combinar as capacidades da Optoro com a oferta existente de gestão de devoluções da Blue Yonder, proveniente de uma aquisição anterior, a Blue Yonder agora pode oferecer aos clientes:

Processamento de devoluções em nível corporativo: amplia a oferta atual da Blue Yonder com recursos maduros, nativos em nuvem e ricos em funcionalidades para o processamento e a destinação de devoluções em armazéns e lojas. Isso completa o ciclo de circularidade do item devolvido.

amplia a oferta atual da Blue Yonder com recursos maduros, nativos em nuvem e ricos em funcionalidades para o processamento e a destinação de devoluções em armazéns e lojas. Isso completa o ciclo de circularidade do item devolvido. Facilitação de centros de devolução dedicados: permite que varejistas, marcas e prestadores de serviços logísticos (LSPs) gerenciem de forma eficiente instalações especializadas em devoluções, aumentando a flexibilidade e a eficiência operacional.

permite que varejistas, marcas e prestadores de serviços logísticos (LSPs) gerenciem de forma eficiente instalações especializadas em devoluções, aumentando a flexibilidade e a eficiência operacional. Devoluções em loja: o aplicativo para lojas possibilita um processamento mais ágil e automatiza a destinação de inventário, otimizando a recuperação e maximizando o potencial de margem. Ao direcionar o fluxo de devoluções para as lojas, os varejistas podem aproveitar oportunidades de revenda para aumentar a rentabilidade e atrair tráfego de clientes com potencial de novas compras.

o aplicativo para lojas possibilita um processamento mais ágil e automatiza a destinação de inventário, otimizando a recuperação e maximizando o potencial de margem. Ao direcionar o fluxo de devoluções para as lojas, os varejistas podem aproveitar oportunidades de revenda para aumentar a rentabilidade e atrair tráfego de clientes com potencial de novas compras. Recommerce inteligentes: com fluxos de trabalho configuráveis integrados para parceiros de recommerce, a solução permite que varejistas e marcas identifiquem de forma eficiente inventários que podem ser revendidos e os comercializem para a melhor alternativa seguinte, promovendo a circulação do estoque. Isso evita a sobrecarga de armazéns e reduz o descarte de produtos em aterros sanitários.

com fluxos de trabalho configuráveis integrados para parceiros de recommerce, a solução permite que varejistas e marcas identifiquem de forma eficiente inventários que podem ser revendidos e os comercializem para a melhor alternativa seguinte, promovendo a circulação do estoque. Isso evita a sobrecarga de armazéns e reduz o descarte de produtos em aterros sanitários. Gestão de devoluções de ponta a ponta: ao expandir as capacidades já existentes da Blue Yonder em iniciação de devoluções, tomada de decisão e quiosques, os clientes passam a contar com o ciclo completo necessário para gerenciar integralmente o processo de devoluções.

“A aquisição da Optoro pela Blue Yonder amplia sua solução de gestão de devoluções, tornando-a ainda mais completa”, afirmou Jordan K. Speer, diretor de pesquisa da IDC Retail Insights . “Com a incorporação da Optoro, a Blue Yonder poderá oferecer funcionalidades mais avançadas que abordam as complexidades do ciclo de vida das devoluções. Essa estratégia não só cria novas oportunidades para aprimorar a eficiência operacional, mas também está alinhadaàcrescente demanda por práticas sustentáveis. A abordagem integrada da Blue Yonder enfrenta as desvantagens dos processos tradicionais de devolução, que frequentemente resultam em baixa rentabilidade e menor satisfação do cliente, ao adotar uma perspectiva transformadora e dinâmica para toda a cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Essa nova solução combinada tem potencial para entregar grande valor para quem a utiliza.”

Clientes da Blue Yonder que adotarem a solução poderão aproveitar os seguintes benefícios:

Maior eficiência: Como até 18% do inventário pode ficar retido no processo de devoluções, a otimização da gestão dessas operações é essencial. Os clientes podem acelerar a velocidade de recebimento em mais de duas vezes, permitindo a rápida reintegração do inventário para revenda e reembolsos mais ágeis aos consumidores.

Como até 18% do inventário pode ficar retido no processo de devoluções, a otimização da gestão dessas operações é essencial. Os clientes podem acelerar a velocidade de recebimento em mais de duas vezes, permitindo a rápida reintegração do inventário para revenda e reembolsos mais ágeis aos consumidores. Melhora no desempenho financeiro: Os clientes podem alcançar economias significativas ao reduzir o volume de devoluções e cortar custos de logística reversa. Além disso, é possível simplificar as operações de armazém, reduzindo custos de mão de obra e minimizando fraudes.

Os clientes podem alcançar economias significativas ao reduzir o volume de devoluções e cortar custos de logística reversa. Além disso, é possível simplificar as operações de armazém, reduzindo custos de mão de obra e minimizando fraudes. Experiência do cliente que fideliza: os clientes podem oferecer uma jornada digital de devoluções simples e uma experiência diferenciada de devoluções em loja, com reembolsos e trocas rápidos que aumentam a satisfação e fortalecem a fidelidadeàmarca.

os clientes podem oferecer uma jornada digital de devoluções simples e uma experiência diferenciada de devoluções em loja, com reembolsos e trocas rápidos que aumentam a satisfação e fortalecem a fidelidadeàmarca. Maior sustentabilidade: os clientes poderão reduzir a quilometragem de transporte, o desperdício e a transferência de estoques, além de eliminar etiquetas de devolução em pacotes, contribuindo para práticas mais sustentáveis.

“A Optoro foi fundada quando o e-commerce ainda estava em seus primeiros dias, com a visão de resolver o problema das devoluções. Ao longo do tempo, desenvolvemos soluções de devolução em nível corporativo para atender às necessidades das marcas de varejo mais icônicas”, disse Amena Ali, CEO, Optoro . “Agora, graçasàcrescente base de clientes da Blue Yonder, poderemos concretizar todo o potencial de nossa visão, ajudando milhares de empresas em todo o mundo a enfrentar o desafio das devoluções. Com a integração perfeitaàBlue Yonder, ficará mais fácil do que nunca para as empresas otimizarem suas devoluções a fim de melhorar a experiência de compra, o planejamento de inventário e a rentabilidade geral.”

A Blue Yonder continua sendo a única empresa com um portfólio abrangente de soluções — do planejamento e execução ao atendimento e devoluções — para construir cadeias de suprimentos de ponta a ponta mais sustentáveis e rentáveis. Esta é a sexta aquisição da Blue Yonder em menos de dois anos e reflete o impulso da empresa no setor de gestão da cadeia de suprimentos. O contrato de aquisição foi firmado entre Blue Yonder e Optoro em 19 de agosto de 2025.

