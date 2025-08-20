Grupo Maestria une capacitação e gestão com nova ferramenta

O Grupo Maestria, empresa especializada na gestão de profissionais no setor de saúde, lançou recentemente uma iniciativa voltada à qualificação contínua de seus colaboradores por meio da plataforma de educação corporativa Lector.

Criada em parceria com a Lector Tecnologia, a ferramenta busca atender às demandas específicas das unidades sob gestão do grupo, promovendo treinamentos técnicos, desenvolvimento de competências comportamentais e reforço à cultura de segurança do paciente.



A proposta surgiu a partir de uma escuta ativa junto às unidades, que revelou a necessidade de capacitação técnica contínua adaptada à rotina dinâmica dos profissionais da saúde. De acordo com Leonan Raimundo, especialista em segurança do paciente e educação corporativa do Grupo Maestria, o objetivo da ferramenta é democratizar o acesso à educação de qualidade, por meio de conteúdos acessíveis, aplicáveis e alinhados com os desafios reais do cotidiano assistencial e administrativo.



“A plataforma adota o modelo de microlearning, com vídeos curtos e objetivos, permitindo que os profissionais acessem os conteúdos de forma compatível com suas jornadas de trabalho”, explica. Segundo o especialista, os treinamentos são estruturados com base em protocolos internacionais, diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), abordando temas como prevenção de eventos adversos, comunicação efetiva, higienização das mãos e identificação correta do paciente.



Leonan destaca que desde sua implementação, em 10 de julho de 2025, a Lector já tem apresentado resultados positivos, como aumento no engajamento das equipes, melhora nos indicadores de conformidade com protocolos e relatos de lideranças sobre maior segurança nas práticas assistenciais. “Cada módulo é curto, com linguagem prática e aplicação de quiz ao final para reforçar o conhecimento”, reforça.



A construção dos conteúdos segue um modelo de educação corporativa estratégica. Os temas são definidos a partir de levantamentos locais realizados pelas equipes de educação e qualidade, o que busca garantir alinhamento com os planos de ação, metas institucionais e indicadores de desempenho. “Mantemos uma curadoria ativa, com conteúdos que se atualizam conforme as diretrizes do setor e os aprendizados obtidos nas auditorias internas e externas”, evidencia.



Para acompanhar a evolução dos profissionais, a plataforma ainda oferece dashboards que monitoram desempenho e engajamento, incluindo métricas como acesso aos conteúdos, conclusão de módulos, resultados de quizzes e participação em trilhas temáticas. Esses dados são compartilhados com as lideranças locais e os núcleos de educação e qualidade, permitindo ações educativas complementares e planos de desenvolvimento individual.



“Também haverá momentos formais de avaliação de impacto, como comparação de indicadores de qualidade antes e depois da capacitação”, acrescenta Leonan. O engajamento dos colaboradores é promovido por meio de elementos de gamificação, certificação e desafios mensais.



A acessibilidade é reforçada pelo formato dos conteúdos, que podem ser acessados inclusive via dispositivos móveis. Segundo o especialista, a proposta é integrar o aprendizado às rotinas das unidades, favorecendo a retenção do conhecimento por meio da repetição e da aplicabilidade.



Para o futuro, Leonan ressalta que o Grupo Maestria planeja ampliar o alcance da plataforma, consolidando-a como ferramenta estruturante nas unidades sob sua gestão e expandindo para instituições parceiras. “Estão em andamento processos de integração com sistemas internos de gestão de pessoas, além da produção de conteúdos personalizados por unidade, com participação de especialistas da própria operação”, pontua.



“Em médio prazo, a expectativa é oferecer trilhas formativas com certificação reconhecida nacionalmente e desenvolver conteúdos específicos para diferentes públicos, como lideranças, recepcionistas e equipes multiprofissionais”, completa.



Durante o lançamento da plataforma, foram apresentadas as funcionalidades da ferramenta e seu propósito estratégico. O executivo afirma que a recepção foi positiva, com adesão significativa e comentários de entusiasmo dos colaboradores.

“A Lector não tem como foco ser apenas uma plataforma, mas um compromisso institucional do Grupo Maestria com o desenvolvimento de pessoas, a excelência assistencial e a cultura de aprendizado contínuo”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://mss.com.br/