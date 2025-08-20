Hotelaria se prepara para receber público da Fenasucro

Uma das maiores feiras do setor de bioenergia, a Fenasucro & Agrocana, será realizada de 13 a 16 de agosto em Sertãozinho (SP). O evento conta com o apoio oficial do CEISE Br e é organizado e promovido pela RX Brasil. Em sua 30ª edição, reunirá debates e novidades do setor, com foco na produção de energia limpa, renovável e sustentável no Brasil.

De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Express Ribeirão Preto, o impacto na hotelaria de Ribeirão Preto e da região de Sertãozinho aumenta consideravelmente durante o período. “Costumamos operar com taxas de ocupação muito próximas da totalidade durante os dias do evento”, acrescenta.

Ainda segundo o profissional, os participantes da feira são diversos e vêm de mais de 60 países. A presença desse público técnico e especializado, conforme Ricardo explica, transforma os hotéis em pontos estratégicos de descanso e negócios.

“A Fenasucro é praticamente uma temporada inteira e movimenta todo o setor, reforçando a importância de estarmos preparados para oferecer conforto e serviços à altura de um público exigente e plural”, explica.

Além de expositores e visitantes, o evento também recebe muitos profissionais da cadeia produtiva, como fornecedores, consultores, jornalistas especializados e técnicos de instalação de equipamentos.

“Vale destacar os profissionais que vêm para ministrar palestras, participar de painéis técnicos ou cobrir as mais de 100 horas de conteúdo que o evento oferece. Muitos deles chegam antes ou ficam depois para aproveitar o ambiente de troca e atualização”, detalha Ricardo.

Preparação antecipada para atender à alta demanda

Para atender a um evento desse porte, o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis afirma que a preparação começa meses antes, com planejamento, reforço de equipe e ajustes operacionais nas áreas de alimentação e recepção.

“Um dos pontos que buscamos priorizar é a logística: reforçar a estrutura interna, criar fluxos mais ágeis de check-in e checkout e alinhar alimentação para atender demandas maiores com rapidez”, afirma.

Além disso, alguns serviços como salas de apoio para pequenas reuniões, espaços para eventos internos, coffee breaks personalizados e jantares corporativos são diferenciais que os hotéis costumam oferecer.

“A feira é uma plataforma de negócios, então muita gente aproveita a estadia para fechar parcerias, realizar encontros estratégicos ou simplesmente fazer um alinhamento entre equipes”, ressalta Ricardo.

A rede hoteleira também realiza parcerias com organizadores e expositores, oferecendo pacotes com tarifas diferenciadas, benefícios exclusivos e facilidades que vão desde early check-in até o uso de salas de apoio sem custo adicional.

“Essas parcerias também são uma forma de estar ainda mais conectado com a dinâmica da feira. A proximidade com quem organiza e expõe nos permite entender melhor as demandas, antecipar necessidades e adaptar os nossos serviços”, acrescenta.

Para o especialista, a Fenasucro & Agrocana vai além da tradição, pois movimenta a economia, estimula o turismo corporativo e transforma a região em um polo de inovação.

“O evento atinge toda a economia local. Por exemplo, a contratação de temporários é essencial. Recepção, cozinha, limpeza, manutenção, praticamente todas as áreas recebem reforços durante esse período”, conclui.

Dan Inn Express Ribeirão Preto

O Dan Inn Express Ribeirão Preto recebe turistas para viagens a trabalho e lazer, com três categorias de hospedagem, atendimento 24h e room service. Entre as comodidades, o hotel disponibiliza café da manhã cortesia todos os dias, piscina aquecida, sala de jogos, estacionamento com manobrista e restaurante aberto para jantares.

