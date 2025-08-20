Mercado de presentes personalizados segue em expansão

O mercado global de presentes personalizados deve atingir um tamanho de US$ 54 bilhões (R$ 291 bilhões, na cotação atual) até 2033, segundo estimativa da Business Research Insights, companhia especializada em análises financeiras. Trata-se de um crescimento de 86% em comparação com os US$ 29 bilhões (R$ 156 bilhões) que haviam sido estimados pela mesma fonte em 2024.

Entre os fatores ligados a essa expansão, estão o crescimento do e-commerce e a entrada de pequenos negócios no segmento, aponta o relatório da empresa.

Na visão de Rafael Rechenberg, proprietário da AShow Presente, a popularização dos presentes personalizados — que levam, por exemplo, o nome, a foto, uma mensagem pessoal ou algo que remeta ao presenteado — pode ser explicada também por uma mudança no comportamento do consumidor.

“A personalização se tornou uma tendência forte porque as pessoas estão cada vez mais buscando experiências únicas e significativas. Em um mundo tão conectado e, ao mesmo tempo, padronizado, dar ou receber algo feito sob medida toca emocionalmente”, afirma Rechenberg.

“Seja uma caneca com uma frase especial, uma garrafa com o nome da pessoa ou uma lembrança com foto, o presente personalizado mostra que houve cuidado e intenção. Isso pode criar conexões mais fortes, e é exatamente o que os clientes buscam”, acrescenta ele.

Segundo o empreendedor, o que mais pesa na escolha é a intenção de causar emoção. Quem escolhe um presente personalizado quer marcar um momento, mostrar que pensou em cada detalhe e construir uma lembrança afetiva, diz ele.

“Já recebemos muitos clientes que diziam: ‘Não quero dar mais do mesmo’, e aí optam por colocar uma foto especial, um nome ou uma frase interna. Além disso, a personalização transmite exclusividade”, aponta Rechenberg.

Estratégia para fidelização

Canecas e canetas personalizadas são alguns dos itens mais procurados por clientes, segundo o empresário especializado no segmento. Rechenberg destaca, no entanto, que existem vários outros tipos de presentes disponíveis nesse mercado, como copos térmicos, quadros, agendas e porta-retratos.

Além da popularidade entre amigos, casais e parentes, os objetos personalizados também são vistos como uma opção de presentes por empresas, explica ele.

“Nas datas comemorativas (como Dia dos Pais, Natal, Dia dos Professores), a personalização costuma ser mais temática e afetiva, voltada para homenagens. Já no dia a dia, vemos muitos pedidos para uso próprio ou para empresas — por exemplo, uma caneta com o nome para uso no escritório, ou uma garrafa com logotipo para os colaboradores”, destaca Rechenberg.

As empresas entendem que brindes personalizados são uma forma de reforçar a marca, engajar colaboradores e agradar clientes com algo relevante, complementa o empreendedor.

“Ao invés de um brinde genérico, oferecer um copo térmico com o nome do colaborador ou uma caneta com o logotipo da empresa e o nome do cliente pode gerar pertencimento e valorização. Isso é capaz de fidelizar e deixa uma impressão positiva duradoura”, ressalta.

Do ponto de vista dos negócios, Rechenberg afirma que empresas do segmento de presentes personalizados conseguem agregar valor comercial. Isso porque permitem a prática de um “preço mais justo para algo exclusivo e feito sob demanda”.

Para conhecer as diferentes opções disponíveis de presentes personalizados, basta acessar o site da AShow: https://ashowpresente.com.br/