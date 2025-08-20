Impactos Positivos 2025 inicia votação popular

A edição 2025 do Prêmio Impactos Positivos, promovida pela Plataforma Impactos Positivos, recebeu 169 inscrições de negócios que geram transformação socioambiental no Brasil. A iniciativa busca reconhecer e dar visibilidade a soluções inovadoras em diferentes áreas, fortalecendo o ecossistema de impacto no país.

O levantamento realizado pela organização mostra que os inscritos representam todas as regiões do Brasil e apresentam grande diversidade temática. Esse cenário evidencia que a agenda de impacto vem se consolidando em todo o território nacional, alcançando tanto capitais quanto cidades do interior, e atraindo iniciativas em diferentes estágios de desenvolvimento.

As inscrições contemplam quatro categorias, que abrangem desde empreendimentos em fase inicial até organizações que apoiam e fortalecem todo o ecossistema:

Ideação : negócios em fase inicial, ainda sem formalização, com MVP em teste;

Operação : empresas formalizadas, com faturamento e modelo de negócios validado;

Tração : empresas formalizadas, atuando há mais de um ano, com ou sem investimento, e com escala de vendas em crescimento;

Dinamizadores: organizações que fomentam o ecossistema de impacto.

O levantamento dos inscritos mostra diversidade regional e pluralidade temática. Entre os eixos com maior número de inscrições estão: Educação, Cultura, Economia Criativa e Tecnologia da Informação (37,9%); Biodiversidade, Bioeconomia e Tecnologias Verdes (23,7%); e Cidadania, Direitos Humanos e Sociedade (19,5%).

Distribuição geográfica

A região Sudeste concentra 80 inscritos, seguida pelo Sul (26), Nordeste (23), Centro-Oeste (8) e Norte (6). O cenário indica que a agenda de impacto avança para além dos grandes centros urbanos, alcançando capitais e cidades do interior.

Ambições e desafios

O mapeamento aponta que 89% das iniciativas pretendem expandir suas operações para além da localidade de origem, sendo 46,1% com foco no mercado nacional e 43,2% mirando a internacionalização. Entre os desafios mais citados estão o acesso à capital (48%), desenvolvimento de parcerias e networking (35%) e captação de recursos de fomento (35%). Outros pontos mencionados incluem marketing, fluxo de caixa e estruturação de equipe.

Segundo Gisele Abrahão, idealizadora do prêmio, “os dados desta edição mostram a diversidade geográfica e também a determinação de empreendedores em criar soluções transformadoras”.

Fase de votação

A premiação entra agora na fase de votação popular, que ocorrerá em três etapas:

Fase 1 : 11 a 25 de agosto — Seleção dos 20 projetos por categoria (10 escolhidos pelo público e 10 pela bancada técnica);

Fase 2 : 1º a 11 de setembro — Nova votação entre os 20 selecionados, com definição dos 6 mais votados;

Fase 3: 15 a 25 de setembro — Votação final, combinando escolha popular e avaliação técnica.

Os vencedores serão anunciados durante o evento de premiação em outubro.

Mais informações e cronograma completo: https://impactospositivos.com

Instagram: @impactospositivosoficial

Para conseguir mais informações, acessar o Anuário 2024.

Equipe Impactos Positivos

Sobre o Prêmio Impactos Positivos

A Plataforma Impactos Positivos é uma iniciativa voltada para a conexão e a visibilidade de negócios e organizações que atuam com impacto socioambiental no Brasil. A atuação abrange a realização de uma premiação colaborativa e a divulgação de projetos alinhados a práticas sustentáveis, de inclusão e de inovação. O objetivo é contribuir para o fortalecimento do ecossistema de impacto, estimulando o desenvolvimento econômico com integração de aspectos sociais e ambientais.

Para mais informações

GVA | Global Vision Access

Contato para imprensa: Daniela Lima

dani@globalvisionaccess.com