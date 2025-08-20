Impactos Positivos 2025 inicia votação popular
A edição 2025 do Prêmio Impactos Positivos recebeu 169 inscrições de negócios socioambientais de todas as regiões do Brasil. Com diversidade temática e geográfica, a premiação entra na fase de votação popular em três etapas, que ocorre entre agosto e setembro, e culmina no evento de anúncio dos vencedores em outubro
A edição 2025 do Prêmio Impactos Positivos, promovida pela Plataforma Impactos Positivos, recebeu 169 inscrições de negócios que geram transformação socioambiental no Brasil. A iniciativa busca reconhecer e dar visibilidade a soluções inovadoras em diferentes áreas, fortalecendo o ecossistema de impacto no país.
O levantamento realizado pela organização mostra que os inscritos representam todas as regiões do Brasil e apresentam grande diversidade temática. Esse cenário evidencia que a agenda de impacto vem se consolidando em todo o território nacional, alcançando tanto capitais quanto cidades do interior, e atraindo iniciativas em diferentes estágios de desenvolvimento.
As inscrições contemplam quatro categorias, que abrangem desde empreendimentos em fase inicial até organizações que apoiam e fortalecem todo o ecossistema:
Ideação: negócios em fase inicial, ainda sem formalização, com MVP em teste;
Operação: empresas formalizadas, com faturamento e modelo de negócios validado;
Tração: empresas formalizadas, atuando há mais de um ano, com ou sem investimento, e com escala de vendas em crescimento;
Dinamizadores: organizações que fomentam o ecossistema de impacto.
O levantamento dos inscritos mostra diversidade regional e pluralidade temática. Entre os eixos com maior número de inscrições estão: Educação, Cultura, Economia Criativa e Tecnologia da Informação (37,9%); Biodiversidade, Bioeconomia e Tecnologias Verdes (23,7%); e Cidadania, Direitos Humanos e Sociedade (19,5%).
Distribuição geográfica
A região Sudeste concentra 80 inscritos, seguida pelo Sul (26), Nordeste (23), Centro-Oeste (8) e Norte (6). O cenário indica que a agenda de impacto avança para além dos grandes centros urbanos, alcançando capitais e cidades do interior.
Ambições e desafios
O mapeamento aponta que 89% das iniciativas pretendem expandir suas operações para além da localidade de origem, sendo 46,1% com foco no mercado nacional e 43,2% mirando a internacionalização. Entre os desafios mais citados estão o acesso à capital (48%), desenvolvimento de parcerias e networking (35%) e captação de recursos de fomento (35%). Outros pontos mencionados incluem marketing, fluxo de caixa e estruturação de equipe.
Segundo Gisele Abrahão, idealizadora do prêmio, “os dados desta edição mostram a diversidade geográfica e também a determinação de empreendedores em criar soluções transformadoras”.
Fase de votação
A premiação entra agora na fase de votação popular, que ocorrerá em três etapas:
Fase 1: 11 a 25 de agosto — Seleção dos 20 projetos por categoria (10 escolhidos pelo público e 10 pela bancada técnica);
Fase 2: 1º a 11 de setembro — Nova votação entre os 20 selecionados, com definição dos 6 mais votados;
Fase 3: 15 a 25 de setembro — Votação final, combinando escolha popular e avaliação técnica.
Os vencedores serão anunciados durante o evento de premiação em outubro.
Mais informações e cronograma completo: https://impactospositivos.com
Instagram: @impactospositivosoficial
Para conseguir mais informações, acessar o Anuário 2024.
Equipe Impactos Positivos
Sobre o Prêmio Impactos Positivos
A Plataforma Impactos Positivos é uma iniciativa voltada para a conexão e a visibilidade de negócios e organizações que atuam com impacto socioambiental no Brasil. A atuação abrange a realização de uma premiação colaborativa e a divulgação de projetos alinhados a práticas sustentáveis, de inclusão e de inovação. O objetivo é contribuir para o fortalecimento do ecossistema de impacto, estimulando o desenvolvimento econômico com integração de aspectos sociais e ambientais.
