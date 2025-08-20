Brindes sustentáveis reforçam imagem corporativa e compromisso ESG

Empresas que adotam práticas sustentáveis fortalecem sua reputação e ampliam sua competitividade no mercado. É o que aponta o relatório Panorama da Sustentabilidade Corporativa 2025, publicado pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas. Segundo o estudo, 76% das empresas brasileiras já adotam práticas sustentáveis com algum grau de maturidade, e 72% integram sustentabilidade à estratégia de negócio.

O conceito de ESG — sigla para Environmental, Social and Governance — tem se consolidado como referência para organizações que buscam alinhar seus negócios a critérios ambientais, sociais e de governança. De acordo com o Sebrae, ESG “mostra o quanto um negócio está buscando maneiras de minimizar os seus impactos no meio ambiente, de construir um mundo mais justo e responsável e de manter os melhores processos de administração” (Sebrae).



Para Alexandre Nascimento, especialista no setor e fundador da Brindear Brindes, “brindes sustentáveis não são apenas uma tendência — são uma forma concreta de demonstrar responsabilidade e gerar engajamento com propósito”. Segundo ele, “quando bem escolhidos, esses produtos comunicam valores ambientais e ajudam a construir uma imagem mais conectada às demandas sociais e ambientais”.

Brindes que comunicam sustentabilidade: tipos e estratégias

Nascimento destaca que a "escolha do tipo de brinde pode influenciar diretamente a percepção da marca em relação à sustentabilidade".

Segundo Alexandre, brindes ecológicos feitos com materiais reciclados, biodegradáveis ou reutilizáveis “comunicam valores ambientais e têm alto potencial de aceitação entre consumidores conscientes”. Ele cita como exemplos ecobags sacolas personalizadas de algodão, cadernos de papel reciclado, garrafas reutilizáveis e outros utensílios sustentáveis que reforçam a identidade da marca. Para o especialista, “esses brindes sustentáveis ajudam a posicionar a empresa como comprometida com a responsabilidade ambiental e geram identificação com públicos que valorizam práticas de sustentabilidade corporativa”.

Brindes funcionais: utilidade com propósito

Na avaliação de Alexandre Nascimento, produtos com uso prático no dia a dia e que substituem itens descartáveis são mais propensos a gerar engajamento e fidelização. Ele cita como exemplos canudos reutilizáveis, copos térmicos, kits de escritório ecológicos e organizadores sustentáveis — frequentemente utilizados em eventos corporativos, ações internas e campanhas de conscientização. Segundo o especialista, “contribuem para hábitos mais sustentáveis e mantêm a marca presente na rotina do consumidor”.

De acordo com Nascimento, brindes que fazem referência a datas ambientais ou causas sociais despertam empatia e podem estimular o compartilhamento espontâneo. Ele menciona como exemplos edições especiais para o Dia Mundial do Meio Ambiente, brindes com mensagens de preservação e peças personalizadas com apoio a projetos socioambientais. Para o especialista, “fortalecem o vínculo emocional com a marca e ampliam sua relevância”.

Como transformar brindes sustentáveis em estratégia de marca

Para Alexandre, “os brindes sustentáveis só geram impacto positivo quando estão alinhados aos valores da empresa e oferecem utilidade real para o público”. O especialista também destaca a importância de comunicar o propósito por trás do brinde — seja na embalagem, na apresentação ou na campanha —, “incentivar o compartilhamento com mensagens de impacto e acompanhar os resultados com ferramentas de monitoramento de percepção e engajamento”.

Para mais informações www.brindear.com.br