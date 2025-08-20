Assine
Mundo Corporativo

Pelo acordo, a PetroRecôncavo passará a utilizar uma estrutura dedicada de tancagem, com capacidade inicial de 40 mil m³

20/08/2025 14:00

Grupo Dislub Equador anuncia parceria estratégica com a PetroRecôncavo crédito: DINO
O Grupo Dislub Equador anuncia a celebração de uma parceria estratégica com a PetroRecôncavo para armazenagem e escoamento de petróleo de seu novo Terminal de Combustíveis, atualmente em construção no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE).
 
Pelo acordo, a PetroRecôncavo passará a utilizar uma estrutura dedicada de tancagem, com capacidade inicial de 40 mil m³ (cerca de 250 mil barris), integrando sua produção ao terminal do Grupo Dislub Equador por meio de operações rodoviárias e sistemas modernos de medição e descarregamento.
 
Para Marcelo Magalhães, presidente do Grupo Dislub Equador, “esta parceria confirma a confiança do mercado no nosso novo terminal e fortalece a estratégia de longo prazo de transformar o Ceará em um hub logístico de combustíveis. A PetroRecôncavo traz experiência e relevância no onshore brasileiro, ampliando o impacto positivo desse projeto para toda a região.”
 
“Desenvolvemos uma solução pioneira com os parceiros certos, que aumentará nossa resiliência operacional e nos permitirá capturar o melhor valor para nosso petróleo. Este é um passo acertado rumo à excelência, permitindo-nos continuar a desenvolver nossas reservas e criar oportunidades de negócios, declarou o CEO da PetroRecôncavo, José Firmo.
 
O Terminal de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis do Grupo Dislub Equador está em fase de construção no Complexo do Pecém, com investimento de R$ 610 milhões e financiamento pelo Banco do Nordeste. A previsão de início de operação é agosto de 2027.
 


Website: https://dislubenergia.com.br

