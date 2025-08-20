Semana do Brasil reúne descontos e promoções em setembro

A Semana do Brasil é uma campanha promovida pelo Governo Federal em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), criada para estimular o comércio em setembro, mês tradicionalmente mais fraco nas vendas e próximo ao feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro. Conhecida como “Black Friday brasileira”, a ação reunirá empresas que oferecerão descontos expressivos por tempo limitado.

Na edição inaugural de 2019, segundo dados da Ebit/Nielsen, o faturamento online aumentou 41% em comparação ao mesmo período de 2018, alcançando R$ 1,86 bilhão em vendas e 4,44 milhões de transações, contra R$ 1,32 bilhão e 3,14 milhões, respectivamente. Outro levantamento do Compre & Confie indica que, nos quatro primeiros dias do evento em 2019, o varejo digital faturou 37,6% mais do que no mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 1,1 bilhão.

De acordo com orientações publicadas pelo E-Investidor/Estadão, os consumidores podem adotar algumas práticas para aproveitar melhor o período:

Para aproveitar o período com mais estratégia, especialistas recomendam que os consumidores:

Observem o histórico de preços antes do início da campanha para identificar se o desconto é realmente vantajoso.





Busquem cupons exclusivos que possam ser aplicados a categorias de interesse ou a todo o site.





Aproveitem frete gratuito ou com valor reduzido, especialmente em compras acima de um valor mínimo.





Fiquem atentos às ofertas relâmpago, que podem oferecer condições diferenciadas por tempo limitado.





Nesse cenário, a Mixtou preparará uma atuação específica para os consumidores. A plataforma, que disponibiliza produtos nos segmentos de áudio e vídeo, ferramentas, informática, casa e decoração, brinquedos, componentes, material elétrico e utilidades diversas, oferecerá condições como frete promocional, descontos em produtos nacionais e cashback em dobro.

“A Semana do Brasil será um momento para o consumidor unir economia e conveniência. Como todos os produtos da Mixtou já estão no Brasil, não haverá cobrança de taxas de importação, o que tornará as ofertas desta data ainda mais vantajosas”, comenta César Soares, gerente de e-commerce da empresa.

Com a proximidade do Dia do Cliente, em 15 de setembro, e da Black Friday, em novembro, a Semana do Brasil funciona como um aquecimento do calendário promocional. O evento antecipa parte da movimentação de vendas do segundo semestre e cria um intervalo preparatório entre as principais datas do varejo nacional.