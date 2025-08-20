Assine
Nachi anuncia nova linha de robôs industriais para automação

A Nachi-Fujikoshi apresentou uma nova geração de robôs industriais, com modelos voltados a diferentes segmentos produtivos e soluções automotivas

20/08/2025 13:08

A fabricante japonesa de equipamentos industriais Nachi-Fujikoshi lançou uma nova linha de robôs desenvolvida para ampliar aplicações em diferentes setores. Os modelos variam de 1 kg a mais de 1.000 kg de capacidade de carga e alcance de até 3,9 metros, abrangendo demandas das indústrias automotiva, eletrônica, logística e de manufatura pesada.

A linha contempla versões específicas para montagem, soldagem e manuseio de materiais. Segundo a companhia, os equipamentos incluem software de simulação offline e monitoramento em tempo real, permitindo acompanhar indicadores de desempenho e ajustes operacionais durante o processo produtivo.

Levantamento da consultoria Meticulous Research aponta que a adoção de robôs industriais pode gerar redução de até 20% nos custos operacionais e ganhos de até 30% em produtividade, dependendo do grau de integração das soluções.

Outro aspecto destacado pela Nachi é a sustentabilidade. A nova geração de robôs utiliza materiais recicláveis e processos de fabricação que buscam reduzir impactos ambientais, em linha com práticas globais relacionadas à economia circular.

De acordo com Anderson Santos, Gerente Geral de Vendas da Nachi, “investir em tecnologia de automação é também uma estratégia de competitividade e sustentabilidade no longo prazo”.

Entre os lançamentos estão modelos projetados para operações de maior velocidade, voltados a tarefas repetitivas em linhas de produção. De acordo com a empresa, esse tipo de aplicação pode contribuir para a redução de tempo de ciclo e aumento de eficiência operacional em fábricas de diferentes portes.

A Nachi-Fujikoshi registrou faturamento global de US$ 1,66 bilhão em 2024.



Website: https://www.nachi.com.br/

