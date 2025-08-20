Assine
Mundo Corporativo

Inovação e tecnologia ampliam a eficiência do sistema público de saúde

A adoção de tecnologias médico-hospitalares tem contribuído para aumentar a eficiência e a segurança do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A integração entre inovação e responsabilidade social é fundamental para transformar a assistência hospitalar no país

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
20/08/2025 13:06

Inovação e tecnologia ampliam a eficiência do sistema público de saúde

A adoção de soluções tecnológicas no setor público tem sido apontada como um caminho para aprimorar a gestão e ampliar o acesso a serviços de saúde no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema de saúde pública do mundo, garantindo atendimento integral, universal e gratuito à população brasileira, estimada em mais de 190 milhões de pessoas. No entanto, o sistema também pode enfrentar limitações persistentes, como escassez de recursos e alta demanda.

Nesse contexto, parcerias com empresas especializadas em tecnologia médico-hospitalar têm viabilizado a adoção de ferramentas para automação, rastreabilidade de insumos e monitoramento digital de pacientes.

No Hospital Real Português, em Recife (PE), a substituição de 86 máquinas de diálise contou com o apoio da B. Braun. O hospital informa que cerca de 80% das sessões de diálise são custeadas via SUS.

Em relação às terapias infusórias, estudos apontam que as bombas de infusão inteligentes, equipadas com sistemas de redução de erros de dosagem (DERS), podem diminuir a taxa de programação incorreta em até 51% em comparação aos modelos convencionais.

O sistema instacount® Plus, utilizado em Centrais de Material Esterilizado (CME), permite a rastreabilidade de instrumentais cirúrgicos, da esterilização ao uso, em hospitais públicos e privados, contribuindo para a documentação precisa das etapas assistenciais. Para Mariana Alves, presidente da B. Braun no Brasil, a adoção de tecnologias voltadas à rastreabilidade e à automação de processos pode apoiar as operações hospitalares e a segurança da assistência, mesmo em contextos com limitações operacionais. “A rastreabilidade e o monitoramento digital são exemplos de como a tecnologia pode apoiar o trabalho das equipes médicas e aumentar a segurança assistencial”, afirma.

Ela reforça que soluções adaptáveis ao contexto do SUS podem contribuir para a reorganização da jornada do paciente. “O uso da tecnologia voltada à gestão de processos tem potencial para mitigar desigualdades e promover avanços na assistência hospitalar em diversas regiões do país”, conclui.



