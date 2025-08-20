Sócios da JB destacam visão de negócios na Argentina

No dia 5 de agosto, os sócios da JB Consultoria e Gestão Empresarial, Pedro Jesus e Sandro Barbosa, participaram como palestrantes de um encontro privativo realizado em Buenos Aires, na Argentina. O evento contou com a presença de empresários e advogados de diferentes setores e teve como foco o debate sobre estratégias de crescimento, visão de longo prazo e a construção de negócios sustentáveis em um cenário global competitivo.

Em sua fala, Pedro Jesus destacou a importância do posicionamento de marca em um ambiente empresarial marcado por novas tecnologias e alta conectividade. Segundo ele, “em um mercado saturado, a diferenciação não está apenas no produto ou serviço, mas na forma como a marca se posiciona e se conecta com seu público, criando autoridade e confiança”.

Já Sandro Barbosa abordou o tema “Consciência de Construção”, relacionando autoconhecimento e clareza de objetivos às decisões estratégicas de empresários. “Todo negócio é resultado direto das decisões dos donos. Quanto mais o empresário entende seus próprios padrões e fortalece sua capacidade de análise, mais assertivas serão suas escolhas estratégicas”, afirmou.

O encontro abriu espaço para troca de experiências, discussões sobre gestão e análises de tendências, como o uso da tecnologia para otimizar processos e integrar diferentes áreas das empresas. Também houve momentos de networking e debate sobre modelos de negócio voltados à resiliência em períodos de instabilidade econômica.

Além das palestras, foram discutidos exemplos práticos de como empresas de diferentes segmentos têm enfrentado desafios como inflação, acesso ao crédito e transformação digital. A diversidade de setores representados possibilitou a análise de soluções aplicadas em diferentes contextos, criando um ambiente de aprendizado coletivo e troca de perspectivas.

De acordo com participantes, a diversidade de setores representados ampliou o alcance das discussões, permitindo que cada um analisasse pontos de convergência e possíveis colaborações futuras. A iniciativa reforçou a relevância de eventos que unem conteúdo técnico e troca prática, oferecendo uma visão abrangente sobre como alinhar estratégia, gestão e execução no longo prazo.