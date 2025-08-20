Elgin investe R$ 200 milhões em fábrica localizada em Manaus

A Elgin inaugurou em Manaus uma fábrica dedicada à produção de motores BLDC (brushless DC), utilizados em equipamentos de climatização. O investimento foi de aproximadamente R$ 200 milhões e é considerado o maior da empresa nos últimos anos.

O objetivo da unidade é ampliar a produção nacional de componentes críticos, reduzindo a dependência de importações. A fábrica está integrada ao complexo fabril já existente da companhia em Manaus, que passou por atualizações estruturais.

A nova planta utiliza energia renovável e atende às exigências do Inmetro em relação à eficiência energética. A expectativa é de que a produção local reduza custos de logística e emissões ligadas ao transporte internacional.

Segundo Anderson Bruno, vice-presidente comercial da Elgin, a fabricação no Brasil acompanha a movimentação de mercados que buscam diversificação de fornecedores, com a América Latina sendo considerada alternativa estratégica.

A operação conta com processos automatizados e digitais, que abrangem desde a linha de montagem até o pós-venda. De acordo com Caio Guazzelli, diretor de operações, a iniciativa busca fortalecer a capacidade de desenvolvimento local. "Além disso, vamos ampliar o fornecimento para os setores de climatização e automação industrial".

O novo polo tem potencial para atender fabricantes de ar-condicionado residencial e comercial, empresas de automação predial, climatização em ônibus, trens e embarcações, além de sistemas industriais de HVAC e refrigeração. O espaço inclui ainda um centro de codesenvolvimento para testes de soluções em parceria com clientes.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de clientes, parceiros e executivos da empresa, além do ex-jogador Cafu, embaixador da marca, e de José Jorge do Nascimento, presidente da Eletros.

A expansão da Elgin inclui também a aquisição da Refrio Coils & Coolers, fabricante nacional de evaporadores para refrigeração comercial e industrial. A empresa ingressou ainda no segmento de linha branca, com o lançamento de modelos de freezer horizontal e frigobar.