Feira in-cosmetics Latin America e ABIHPEC ampliam atividades para negócios

A in-cosmetics Latin America, feira focada em matérias-primas e ingredientes para a indústria de beleza e cuidados pessoais, e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) renovam a parceria por mais um ano e, entre outras atividades para desenvolvimento da indústria, anunciam a realização da primeira rodada de negócios na edição 2025 do evento.

A novidade marca uma nova etapa no trabalho em conjunto das instituições e tem como objetivo movimentar o mercado por meio da conexão entre players, compradores e tomadores de decisão.

“A atração contará com a presença de investidores e distribuidores nacionais e internacionais, com o intuito de impulsionar o ecossistema latino-americano. As empresas associadas à nossa instituição e à ABIFRA, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins, poderão negociar e fechar parcerias em condições preferenciais”, explica Gueisa Silvério, Diretora de Negócios Internacionais & Inteligência de Mercado da ABIHPEC.

Para a edição do evento deste ano, a organização já registra aumento de 11% no número de empresas participantes em relação à edição do ano passado, que reuniu 230 marcas e 6 mil visitantes únicos.

Sobre a renovação da parceria, o anúncio fortalece o vínculo de mais de uma década entre o evento e a ABIHPEC, relação que tem contribuído para fomentar o desenvolvimento da indústria do setor, que além de promover networking estratégico, passa a integrar o cronograma de seminários e palestras do evento, apresentando conteúdos técnicos e apresentando informações sobre o setor de beleza e cuidados pessoais.

“A ABIHPEC faz parte da história da in-cosmetics Latin America e ajudou a feira a se tornar vitrine na região. Compartilhamos os mesmos objetivos: atuar na promoção e no desenvolvimento da indústria de beleza e cuidados pessoais”, destaca Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America.

Em 2025, o tema do evento será “Beleza em Evolução”. Ele acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reunirá fornecedores, formuladores e distribuidores no espaço expositivo, além de proporcionar demonstrações práticas, palestras e workshops.