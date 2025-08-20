DriveWealth nomeia Naureen Hassan como nova CEO

A DriveWealth, uma plataforma líder em tecnologia financeira que oferece corretagem como um serviço, anunciou a escolha de Naureen Hassan para ser a nova diretora-executiva global (CEO). Hassan substitui Michael Blaugrund, que está deixando o cargo de CEO para assumir um posto recém-estabelecido na ICE (Exchange Internacional).

Hassan ingressa na DriveWealth trazendo décadas de experiência em inovação digital e de produtos, excelência operacional e gestão regulatória em serviços bancários e gestão de patrimônio globais. Ela será responsável por direcionar as operações da empresa, liderar seu crescimento e expansão contínuos em diferentes mercados, e ajudará a cumprir a missão da DriveWealth de democratizar os investimentos no mundo inteiro.

“Michael supervisionou um período de crescimento expressivo, expansão para novos mercados e prosperidade nos últimos dois anos como CEO, e somos gratos por tudo o que ele conquistou”, disse Robert Cortright, fundador e presidente executivo da DriveWealth. “Naureen possui um histórico comprovado como inovadora e disruptora do setor, sendo a profissional ideal para comandar a DriveWealth em nossa incessante evolução e na próxima etapa de crescimento. Ela ingressa na empresa em um período de expansão rápida, e aguardamos com expectativa tudo o que está por vir sob sua liderança visionária.”

Antes da DriveWealth, Hassan ocupou o cargo de presidente do UBS Americas, onde liderou uma divisão com receitas de US$ 14 bilhões e mais de 25.000 colaboradores. Além disso, liderou a integração do Credit Suisse pelo UBS nas Américas - a primeira aquisição entre duas instituições financeiras de grande relevância sistêmica no cenário global. Ela também atuou no Federal Reserve Bank de Nova York, onde promoveu avanços em operações de pagamento, tecnologia, recursos humanos, gestão de riscos e finanças.

Antes de ingressar no Fed, Hassan ocupou o cargo de diretora digital da unidade de Gestão de Patrimônio do Morgan Stanley e impulsionou a estratégia e a inovação de plataforma da divisão de Serviços ao Investidor da Charles Schwab. Ela iniciou sua trajetória profissional na McKinsey & Company.

“A DriveWealth está verdadeiramente mudando como e onde as pessoas investem, oferecendo valor e recursos especiais para parceiros em todo o mundo”, disse Hassan. “Sinto-me honrada em ocupar este cargo, dar prosseguimento ao notável trabalho realizado por Robert e Michael e colaborar para o crescimento e sucesso contínuo da empresa. A DriveWealth expandiu-se, abrindo caminho para novas oportunidades para investidores em novos mercados, e pretendemos continuar trabalhando para concretizar o potencial da empresa como o parceiro de tecnologia de investimento incorporado mais confiável disponível no mercado.”

Líder mundial em corretagem como serviço e outras infraestruturas essenciais para investimentos, a DriveWealth atua em mercados em cinco continentes, abrangendo os Estados Unidos, Europa/Reino Unido, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, além do Brasil. A empresa oferece suporte a uma média superior a 2 milhões de negociações diárias para seus parceiros B2B em todo o mundo, facilitando negociações 24 horas, execução de ações fracionadas e suporte a múltiplas classes de ativos para milhões de investidores individuais em escala global.

A DriveWealth foi recentemente nomeada para a lista "World’s Top Fintech Companies 2025" da CNBC e reconhecida na lista Inc. 5000 de 2025 das empresas privadas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo.

