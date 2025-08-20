Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini

O Nohau, banda mineira que integrou a cena pop rock dos anos 2000, participa de uma apresentação no Showlivre, no dia 23 de agosto, às 14h, com transmissão ao vivo pela plataforma.

A gravação contará com participações especiais. Japinha, ex-integrante do CPM 22 e Hateen, participa tocando bateria na faixa “Dias Atrás” e cantando junto ao vocalista Kennerson a música autoral “O Importante é Amar Você”. Marcelo Mancini, da banda Strike, também integra o encontro, interpretando “Cada Instante” e “Cabrobó”, do Tianastácia.

Após retomar os palcos em julho, quando abriu o show de Samuel Rosa em Borda da Mata (MG), o Nohau marca uma nova etapa com esta performance no Showlivre, plataforma que já recebeu artistas de diferentes gerações e gêneros musicais.



Sobre o Nohau

Formado em 2004, o Nohau iniciou sua trajetória no pop rock nacional percorrendo o circuito entre Minas Gerais e São Paulo, com até 12 apresentações mensais, em casas noturnas e festivais, ao lado de nomes como Jota Quest e Ira!.

Em 2010, a banda interrompeu as atividades após o vocalista Kennerson ser diagnosticado com câncer. Após o tratamento, o grupo voltou aos palcos em 2016 com um projeto de releituras do Barão Vermelho, que resultou em mais de 70 apresentações. Nesse período, também realizou colaborações com o guitarrista Fernando Magalhães (Barão Vermelho) e participou do quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho (SBT).



Com a pandemia, o Nohau entrou em nova pausa e agora retorna em 2025, conciliando repertório autoral com versões de músicas do pop rock nacional.



Serviço: Showlivre – transmissão ao vivo



Data: 23 de agosto de 2025



Horário: 14h



Onde assistir: site oficial do Showlivre e canais digitais da plataforma