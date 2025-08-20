Bitget disponibiliza o acesso para negociação assistida por agentes de IA, impulsionando uma adoção mais ampla das criptomoedas
VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou que seu assistente de negociação com tecnologia de IA, GetAgent, já está disponível para todos os usuários. Lançado pela primeira vez em julho em um evento exclusivo para convidados, o GetAgent combina IA avançada com dados de mercado em tempo real para fornecer insights, estratégias e ferramentas de execução em uma interface de chat integrada.
Durante o período somente para convidados, o GetAgent recebeu ótimos comentários, acumulando uma lista de espera de mais de 25.000 usuários. Os primeiros usuários forneceram sugestões valiosas, incluindo a necessidade de mais feedback visual, a fim de facilitar a interpretação dos sinais de mercado. Essas informações ajudaram a aprimorar a precisão, a personalização e a capacidade de resposta da plataforma antes do lançamento público de hoje.
Com o lançamento público, a GetAgent apresenta três níveis de associação visando atender às necessidades de diferentes tipos de traders. O plano Gratuito está disponível para todos e oferece análises das 50 principais moedas, além de estratégias para a operação de futuros. O plano Plus, disponível com um teste gratuito de 30 dias para usuários com acesso antecipado, inclui até dez perguntas diárias, geração de estratégias personalizadas e análises de mercado mais aprofundadas. Para traders profissionais e de alta frequência, o plano Ultra oferece acesso prioritário, até cinquenta perguntas diárias e acesso antecipado a recursos futuros. Essas camadas são projetadas para se adaptarem às ambições de negociação dos usuários, proporcionando negociações mais inteligentes, insights mais precisos e automação com tecnologia de IA para portfólios, sinais de negociação e movimentos de mercado.
Para comemorar o lançamento público, a Bitget está lançando uma campanha de compartilhamento de experiências GetAgent por tempo limitado. Todos os usuários podem participar para ter a chance de ganhar uma assinatura gratuita de 30 dias do GetAgent Plus, compartilhando suas experiências com o assistente.
Com sua estreia pública, o GetAgent agora permite que os traders gerem estratégias em linguagem simples, eliminando a complexidade com um simples prompt. Ele reúne mais de 50 ferramentas de nível profissional — abrangendo insights de mercado, dados on-chain e sentimento social — em um hub com tecnologia de IA. Mais inteligente a cada uso, o assistente se adapta ao estilo de cada trader, oferecendo estratégias mais precisas e alertas de risco oportunos em tempo real.
“A IA está mudando o jogo do trading, e o GetAgent é nossa maneira de tornar esse poder acessível a todos”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Seja você um novato em criptomoedas ou um veterano experiente no mercado, o GetAgent oferece insights que ajudam você a se mover mais rápido, realizar suas operações de trade de forma mais inteligente e agir com mais confiança.”
A Bitget continuará a atualizar o GetAgent com integrações expandidas, cobertura de ativos adicional e mais opções de personalização, garantindo que ele evolua com o mercado e seus usuários.
O GetAgent é a mais recente adição ao crescente conjunto de ferramentas habilitadas para IA da Bitget, que também inclui o Bitget Seed, uma plataforma com tecnologia de IA projetada para descobrir projetos Web3 em estágio inicial. Ambos estão alinhados com a missão da Bitget de integrar tecnologias emergentes como IA em seu ecossistema de negociação seguro CeDeFi, unindo inovação on-chain com ferramentas fáceis de usar que capacitam os traders que operam diariamente.
Sobre a Bitget
Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.
A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LaLiga, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.
Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet
Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com
Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.
Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7b59791-38fe-4e9f-826f-d062be5407ca
