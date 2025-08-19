The Estée Lauder Companies indica Dana Strong, CBE e Annabelle Yu Long para eleição de seu Conselho Administrativo

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunciou hoje que Dana Strong, CBE e Annabelle Yu Long foram indicadas pelo seu Conselho Administrativo para eleição como diretoras na próxima reunião anual de acionistas, que irá ocorrer em 13 de novembro de 2025.

A Sra. Strong e a Sra. Long são líderes mundialmente respeitadas, cujas carreiras foram definidas por liderança visionária, visão estratégica e sólidos históricos de crescimento e excelência operacional em empresas de alto desempenho e com foco no consumidor. Suas indicações ressaltam o compromisso da empresa em desenvolver um conselho com profunda experiência e estrategicamente alinhada em transformações digitais, operacionais e de reestruturação, assuntos comerciais na Ásia/Pacífico, marketing direto ao consumidor e tecnologia.

"Sentimos o prazer de indicar Dana e Annabelle para eleição em nosso Conselho", disse William P. Lauder, Presidente do Conselho Administrativo da The Estée Lauder Companies. "Estamos confiantes de que elas trarão uma combinação distinta e altamente relevante de experiência mundial, digital, em inovação para o consumidor e em transformação de negócios. Combinados, seus profundos conhecimentos em liderança de reestruturação, mídia, engajamento do consumidor e na região da Ásia/Pacífico serão essenciais para continuarmos a impulsionar o crescimento, a agilidade e a transformação a longo prazo em todo o nosso portfólio."

Dana Strong, CBE: Executiva Global de Mídia, Digital e Operações

Atualmente, a Sra. Strong atua como Diretora Executiva da Sky, parte da Comcast Corporation, onde supervisiona uma ampla gama de negócios de mídia e entretenimento em seis países da Europa. Com mais de 25 anos de experiência liderando algumas das marcas de mídia mais reconhecidas do mundo, incluindo Sky, Xfinity, Virgin Media e AUSTAR, a Sra. Strong traz consigo uma perspectiva estratégica para soluções de vendas diretas ao consumidor, inovação digital e transformação operacional.

A Sra. Strong possui um histórico comprovado de liderança transformacional e inovação, liderando a transição da Sky da distribuição de mídia tradicional para plataformas digitais e de transmissão digital. Ela lançou serviços como Sky Glass e Sky Stream, expandiu a Sky Mobile, bem como reposicionou e expandiu o portfólio de esportes e conteúdo original da Sky. Anteriormente, como Presidente da Xfinity Consumer Services, liderou com sucesso o segmento de maior receita da Comcast, o maior provedor de banda larga e uma das maiores distribuidoras de entretenimento dos EUA.

Com ampla experiência internacional no Reino Unido, Irlanda, Austrália e EUA, a Sra. Strong demonstrou agilidade em diversos ambientes regulatórios, culturais e de negócios. Atualmente, atua no Conselho Consultivo da Wharton School of Business EMEA e, anteriormente, atuou no Conselho do Telenet Group.

Annabelle Yu Long: Sócia-Diretora, Membro de Conselho e Estrategista de Mercados Asiáticos

A Sra. Long é uma experiente capitalista de risco e membro de conselho, com sólida trajetória em inovação digital e operações comerciais na Ásia/Pacífico. Atualmente, atua como fundadora e sócia-diretora da BAI Capital, uma empresa de capital de risco com foco em negócios que operam na Ásia e em outros lugares, com investimentos em IA, fintech, varejo de consumo, mídia e inovação de conteúdo. Além disto, a Sra. Long é membro do Comitê de Gestão do Grupo Bertelsmann, onde contribui para a estratégia corporativa e o desenvolvimento internacionais, onde liderou a estratégia de crescimento da Bertelsmann na China e sua transformação em uma conceituada potência mundial de investimentos.

A Sra. Long também participa de diversos conselhos públicos, incluindo o da Tapestry Inc. (controladora da Coach e da Kate Spade), da NIO Inc. (empresa de veículos elétricos) e da LexinFintech Holdings Ltd. (provedor de serviços de finanças pessoais com tecnologia de crédito). Também é parte do conselho da The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

Indicada para Lista Midas da Forbes em 2024 e para Mulheres de Negócios Poderosas da Ásia em 2020, a Sra. Long traz visões estratégicas sobre o comportamento do consumidor asiático, disrupção tecnológica e governança de empresas públicas.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas, conforme a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem aquelas contidas em várias cotações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas estejam baseadas em suposições razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas da Empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação de lucros e crescimento da Empresa; a transição bem-sucedida de sua liderança; e outros fatores descritos nos registros da Empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar as declarações prospectivas feitas aqui ou de outro modo.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras globais de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo responsável pela administração de marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

