LevelBlue conclui aquisição da Trustwave para formar o maior provedor de serviços de segurança gerenciados do mundo

LevelBlue, líder mundial em serviços de segurança gerenciados (MSS) baseados em nuvem e orientados por IA, concluiu a aquisição da Trustwave, provedor mundial de segurança cibernética e líder em detecção e resposta gerenciadas (MDR).

A aquisição de hoje define a LevelBlue como o maior MSSP 'pure-play' do mundo, com o portfólio mais amplo e abrangente de segurança gerenciada, segurança ofensiva, consultoria estratégica, resposta a incidentes e software de segurança. Esta escala incomparável capacita clientes e parceiros a acelerar a detecção de ameaças, otimizar as operações de segurança, reduzir o risco cibernético e consolidar sua postura geral em segurança cibernética.

“A aquisição da Trustwave nos torna o parceiro de segurança cibernética mais completo do setor", disse Bob McCullen, Presidente e Diretor Executivo da LevelBlue. "Estamos redefinindo o significado de ser um provedor de segurança gerenciada, ao combinar experiência humana de classe mundial com serviços baseados em plataforma e tecnologia de IA para oferecer aos clientes detecção mais rápida, resposta mais inteligente e resiliência duradoura contra ameaças em evolução. Ao unir forças ofensivas e defensivas, podemos propiciar uma defesa real e abrangente para empresas, governos e parceiros ao redor do mundo".

A LevelBlue e a Trustwave unem décadas de liderança em MSS, MDR, resposta a incidentes e inteligência de ameaças. A empresa combinada integra a experiência da LevelBlue em segurança de rede, gestão estratégica de riscos e inteligência contra ameaças com MDR líder de mercado da Trustwave, impulsionado pela Fusion Security Operations Platform, recursos de segurança ofensiva e a equipe de elite de inteligência contra ameaças da SpiderLabs. Juntas, elas formam uma parceira única e unificada que simplifica as operações, acelera a resposta eficaz, otimiza as principais tecnologias cibernéticas e garante proteção coesa em ambientes de nuvem, locais e híbridos.

O ecossistema de inteligência expandido da LevelBlue combina agora a OTX, a maior plataforma aberta de compartilhamento de ameaças do mundo, com a lógica de detecção proprietária e os recursos avançados de pesquisa da LevelBlue Labs e da Trustwave SpiderLabs. Esta combinação exclusiva oferece uma percepção situacional excepcional em todo o panorama de ameaças, permitindo detecção mais rápida, redução da fadiga de alertas e mitigação de ameaças mais proativa em todo o ciclo de vida da segurança.

No começo deste ano, a Trustwave se tornou o primeiro e único fornecedor de segurança cibernética 'pure-play' a obter o status totalmente autorizado sob o Programa Federal de Gestão de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e o StateRAMP. Estas credenciais reforçam significativamente a capacidade da LevelBlue de atender ao Departamento de Defesa dos EUA,àBase Industrial de Defesa, agências federais, bem como governos estaduais e locais a nível mundial, ao proporcionar aquisição simplificada, garantia de conformidade e resiliência de missão crítica para organizações que não podem se permitir tempos de inatividade ou exposição.

"A aquisição da Trustwave pela LevelBlue, logo após a transação com a Stroz Friedberg, marca um momento fundamental na segurança cibernética, que oferece um portfólio muito amplo de recursos entre provedores de serviços exclusivos", disse Craig Robinson, Vice-Presidente de Pesquisa de Serviços de Segurança da IDC. "À medida que os riscos cibernéticos aumentam, a resiliência agora é crucial para empresas e órgãos governamentais.

"Uma pesquisa da IDC mostra que 36% das organizações irão aumentar significativamente seus gastos com resiliência cibernética em 2025. Esta realidade reflete a necessidade das equipes de segurança por maior maturidade em segurança cibernética, enquanto atendem às demandas da altos executivos por maior resiliência e tempo de atividade. O conjunto completo de soluções da LevelBlue, incluindo MDR, detecção de ameaças orientada por IA, resposta a incidentes, segurança ofensiva e consultoria estratégica, prepara as organizações para a transição de uma postura de defesa reativa a uma resiliência proativa em escala."

Esta aquisição é parte da estratégia mais ampla da LevelBlue de combinar as organizações e capacidades mais sólidas do setor para entregar resultados superiores aos clientes. Além da aquisição da Trustwave, a LevelBlue recentemente anunciou a conclusão da aquisição dos grupos de consultoria em litígios de segurança cibernética e propriedade intelectual (PI) da Aon (NYSE: AON), incluindo as respeitadas empresas de segurança cibernética Stroz Friedberg e Elysium Digital.

Estas consolidações estratégicas satisfazem a crescente demanda por soluções de segurança cibernética mais abrangentes, integradas e adaptáveis, posicionando a LevelBlue como o maior MSSP independente e exclusivo do mundo. A empresa continua comprometida em fortalecer parcerias, maximizar o retorno mensurável de investimentos aos clientes e impulsionar a inovação para enfrentar as ameaças em evolução.

Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Sobre a LevelBlue

Simplificamos a segurança cibernética mediante serviços gerenciados premiados, consultoria estratégica experiente, inteligência contra ameaças e pesquisas renomadas. Nossa equipe é uma extensão perfeita da sua, oferecendo transparência e visibilidade sobre a postura de segurança e trabalhando continuamente para fortalecê-la.

Aproveitamos os dados de segurança de várias fontes e os enriquecemos com inteligência artificial para fornecer inteligência de ameaça em tempo real, permitindo tomada de decisão mais precisa e exata. Com uma larga presença global e sempre ativa, a LevelBlue estabelece o padrão para a segurança cibernética hoje e amanhã. Gerenciamos riscos de forma fácil e eficaz, assim você pode focar no seu negócio.

Sobre a Trustwave

A Trustwave é líder mundialmente reconhecida em segurança cibernética, ao reduzir o risco cibernético e fortalecer as organizações contra ameaças cibernéticas disruptivas e prejudiciais. O abrangente portfólio de segurança cibernética ofensiva e defensiva da Trustwave detecta o que outros não conseguem, responde com maior rapidez e eficácia, otimiza os investimentos cibernéticos dos clientes e melhora a resiliência da segurança. Com a confiança de milhares de organizações internacionais, a Trustwave aproveita sua equipe de classe mundial de consultores de segurança, caçadores de ameaças, pesquisadores e sua plataforma de operações de segurança líder de mercado para diminuir a probabilidade de ataques e minimizar o impacto potencial.

A Trustwave é reconhecida por analistas como líder em detecção e resposta gerenciadas (MDR), serviços de segurança gerenciados (MSS), consultoria cibernética, testes de penetração, segurança de banco de dados e segurança de e-mail. A equipe de elite Trustwave SpiderLabs proporciona pesquisa de ameaças, inteligência e caça a ameaças capazes de definir o setor – tudo isso incorporado aos serviços e produtos da Trustwave para fortalecer a resiliência cibernética na era dos inevitáveis ataques cibernéticos.

