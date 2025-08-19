IQM integrará computador quântico aos sistemas HPC do Laboratório Nacional de Oak Ridge

O Laboratório Nacional de Oak Ridge (ORNL), vinculado ao Departamento de Energia, anunciou hoje a escolha do IQM Radiance como seu primeiro computador quântico local, adquirido para ser integrado aos sistemas de computação de alto desempenho (HPC) do ORNL.

IQM Radiance, a 20-qubit quantum computer.

O computador quântico de 20 qubits, IQM Radiance, é fundamentado em tecnologia de supercondutores e procura agilizar o avanço de aplicações híbridas quânticas e clássicas. O computador quântico estará disponível no terceiro trimestre de 2025, com a possibilidade de atualização para contagens de qubits maiores no futuro.

A aquisição de um IQM Radiance local reforça a missão do ORNL de promover uma integração fluida e precisa entre o hardware de computação quântica e a infraestrutura da computação HPC. As equipes do ORNL são reconhecidas por liderar esforços de integração quântica-HPC na comunidade científica há vários anos.

O comunicado de hoje se baseia em um anúncio anterior do Programa de Usuário de Computação Quântica (QCUP) do ORNL, que utiliza a plataforma de nuvem IQM Resonance para realizar pesquisas quânticas avançadas.

“O ORNL tem muitos anos de experiência em computação de alto desempenho e atualmente é uma das principais instituições de pesquisa nos Estados Unidos para computação quântica”, afirmou Travis Humble, consultor do QCUP e diretor do Centro de Ciência Quântica do ORNL. “A instalação local da IQM proporcionará aos nossos pesquisadores acesso práticoàtecnologia de computação quântica avançada, enquanto exploramos como os computadores quânticos serão integrados aos sistemas HPC para lidar com a vantagem quântica inicial.”

“Estamos entusiasmados que a ORNL tenha escolhido o IQM Radiance para ser seu primeiro computador quântico local”, afirmou Mikko Välimäki, co-CEO da IQM Quantum Computers. “Isso comprova ainda mais que os computadores quânticos já são extremamente úteis e cobiçados atualmente. Pesquisas significativas podem ser conduzidas para integrar computadores quânticos ao hardware clássico e desenvolver a plataforma necessária para alcançar a vantagem quântica.”

Desde sua entrada no mercado norte-americano, a IQM tem alavancado sua posição de destaque no mercado global, em tecnologia de ponta e em parcerias para promover a pesquisa, a adoção e a educação em quântica.

“Estamos empenhados em apoiar as iniciativas pioneiras do ORNL para promover a computação quântica nos EUA. A nossa visão compartilhada de acelerar a integração da infraestrutura quântica e de HPC tornou essa jornada incrivelmente gratificante, e ainda estamos apenas no início. O nosso objetivo a longo prazo consiste em estabelecer uma estreita colaboração com os pesquisadores do ORNL em áreas de aplicação quântica, como dinâmica de fluidos, física de partículas e simulações de estrutura eletrônica”, declarou Jan Goetz, cofundador e coCEO da IQM.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é uma das líderes globais em computação quântica com tecnologia de supercondutores. A empresa oferece computadores quânticos completos para instalação local, além de uma plataforma em nuvem para acesso remoto. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho (HPC), laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, todos com acesso total ao software e hardware da IQM. Com mais de 300 colaboradores, a IQM tem sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

