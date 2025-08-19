Assine
Clube de Leitura do Sírio celebra 100ª edição com autora

Evento acontecerá em 21 de agosto, quinta-feira, e contará com a participação da escritora Morgana Kretzmann, além de homenagens aos fundadores do projeto.

19/08/2025 14:37

O Esporte Clube Sírio realizará no dia 21 de agosto, quinta-feira, às 19h, na Sala Palmira, a centésima reunião do Clube de Leitura do Sírio. O encontro será aberto e gratuito para os sócios, que poderão estar acompanhados por não sócios.

A reunião especial celebrará os 100 encontros do Clube de Leitura e homenageará seus fundadores e incentivadores: o diretor cultural do Sírio, Gabriel Sayegh, e os associados Antonio ClementinoDurval Tabach e Christiane Boulos. A programação contará ainda com a presença especial da escritora Morgana Kretzmann, autora do livro “Água Turva”, obra selecionada para leitura e discussão nesta edição comemorativa. 

A obra apresenta a narrativa de personagens que vivem na região noroeste do Rio Grande do Sul, no entorno do Parque Estadual do Turvo — que faz fronteira com a Argentina — e na cidade fictícia de Dourados. Entre eles estão Chaya, guarda-florestal encarregada de combater a caça ilegal de animais silvestres; Preta, líder de um grupo de caçadores e contrabandistas, os Pies Rubros, que atuam do lado argentino da fronteira; Olga, jornalista e assessora parlamentar de um deputado de origem progressista que se aliou à direita; e Sarampião, ex-guarda ambiental e protetor da mata.

Após o debate, a autora participará de uma sessão de autógrafos com os leitores.

Clube de Leitura do Sírio

Lançado em 2015, o Clube de Leitura do Sírio consolidou-se como um espaço de valorização da literatura e do pensamento crítico, reunindo mensalmente leitores apaixonados por obras de diferentes estilos, gêneros e origens.

Para o coordenador e mediador do Clube de Leitura, Appio Antonio de Souza, a centésima reunião representa uma conquista marcante para a trajetória cultural do clube. “É digno de comemoração, pois não há muitos clubes de leitura que tenham atingido esse número de reuniões. E nós seguimos ininterruptamente: nem mesmo a Covid-19 nos impediu. Durante a pandemia, mantivemos nossos encontros mensais de forma virtual, cada um em sua casa, mas com as mentes juntas — para comentar e analisar os livros do mês, expor suas interpretações, debater as opiniões, e escolher os próximos livros”, afirma Appio.

Segundo ele, nesses cem encontros, o grupo explorou uma ampla diversidade de estilos literários, com obras de autores brasileiros, latino-americanos, norte-americanos, africanos, asiáticos e europeus — do nórdico ao sul Mediterrâneo, do oeste Íbérico ao leste russo. “Traduzidas para o português, desfilaram obras na língua inglesa, francesa, portuguesa, italiana, espanhola, russa, húngara, norueguesa, árabe, mandarim e japonesa”, detalha.

Appio explica ainda que as escolhas do grupo ao longo do tempo foram absolutamente ecléticas, abrangendo desde os clássicos da literatura grega e latina até obras medievais, do Renascimento, do Barroco, além dos grandes nomes do Romantismo e do Realismo — sem esquecer, é claro, dos autores contemporâneos. “Nós, do Sírio, com o Clube de Leitura, praticamos aquilo que o poeta romano Juvenal propunha no século II: mens sana in corpore sano. A atuação do Clube de Leitura é a expressão de que a cultura caminha junto com as atividades esportivas, recreativas e de lazer de que seus sócios desfrutam”, conclui o coordenador.


Serviço:

O quê: Centésima Reunião do Clube de Leitura do Sírio

Quando: 21 de agosto, quinta-feira, às 19h 

Quanto: gratuito para sócios e não sócios

Onde: Sala Palmira - Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista - São Paulo – SP  

Site: https://www.sirio.org.br/



Website: https://www.sirio.org.br/

