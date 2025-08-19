IMAP impulsiona pilar social da Patrus Transportes

A Patrus Transportes, empresa de transporte de cargas fracionadas, reforça seu compromisso com o “S” do ESG por meio do Instituto Marum Patrus (IMAP), criado em 2008. A organização filantrópica nasceu do sonho de Marina Patrus (in memoriam), então diretora de cultura organizacional, transformação digital e pessoas, de formalizar e expandir as ações sociais da empresa. O Instituto carrega também o nome e o legado de Marum Patrus de Souza, fundador da companhia.

Os projetos têm como público-alvo colaboradores da Patrus Transportes, instituições do terceiro setor e a comunidade do entorno das unidades da empresa e se concentra em três pilares: assistência social, capacitação profissional e voluntariado. Desde sua fundação, o IMAP já investiu R$ 8,9 milhões em ações sociais, reuniu mais de 800 associados e parceiros e impactou diretamente mais de 232 mil pessoas em todo o país.

Entre as iniciativas de destaque estão o “Um Dia IMAP para Reformar”, que já realizou 22 reformas de casas de colaboradores em situação de vulnerabilidade; o “Jovem no Transporte”, que já capacitou 337 jovens, dos quais 50% foram contratados; e o “Transportando Solidariedade”, que viabiliza o envio de doações.

Para Olga Mendes, gerente do Instituto Marum Patrus, o engajamento coletivo é o motor dessa transformação e investir na promoção humana é a principal missão da organização. “Cada projeto realizado é fruto da união entre colaboradores, voluntários, parceiros e comunidades. O impacto vai muito além dos números, ele está nas histórias de superação e nas oportunidades criadas. Queremos proporcionar dignidade às pessoas das diversas regiões em que a Patrus Transportes atua”, afirma.

O presidente da Patrus Transportes, Marcelo Patrus, reforça que o compromisso social é parte da essência da empresa. “O IMAP, no conceito de ESG, representa o “S”, de social, da Patrus Transportes. Acreditamos sempre que o crescimento empresarial deve caminhar junto com o desenvolvimento humano e comunitário”, finaliza.