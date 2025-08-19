Esri lança novo guia para gerenciar sistemas complexos de serviços públicos, agora e no futuro

A Esri, líder global em inteligência de localização, lançou o Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network (As 20 Habilidades Essenciais para o ArcGIS Utility Network). Um modelo avançado de informações de rede dentro do ArcGIS Pro e do ArcGIS Enterprise, o ArcGIS Utility Network ajuda os usuários a lidar com a complexidade dos sistemas de serviços públicos modernos. Permitindo que técnicos e analistas de GIS gerenciem uma rede conectada com um único modelo unificado, o Utility Network também visualiza a infraestrutura em 2D e 3D para revelar insights e análises detalhadas.

O Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network se concentra em 20 habilidades com base nas contribuições, sugestões e solução de problemas dos usuários. Usando capítulos curtos e diretos com tutoriais passo a passo que simplificam tarefas e descrições importantes, os leitores aprenderão como:

Criar modelos de recursos

Aplicar regras de rede e validar dados

Usar o inspetor de erros para resolver recursos com erros

Usar um traço conectivo básico

Usar traços direcionais

Criar um diagrama de rede

Gerenciar sub-redes e muito mais

Escrito pelos especialistas em produtos da Esri — Melissa L. Mayo, Christopher Cremons e Remi Meyers, o Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network (As 20 Habilidades Essenciais para o ArcGIS Utility Network) é um guia indispensável para quem deseja um recurso único, confiável e abrangente para aproveitar ao máximo o Utility Network.

O guia Top 20 Essential Skills for ArcGIS Utility Network está disponível em versão impressa (ISBN: 9781589488274, US$ 49,99) e como e-book (ISBN: 9781589488281, US$ 49,99), podendo ser adquirida na maioria dos principais varejistas online ao redor do mundo. Varejistas interessados podem entrar em contato com a Ingram Publisher Services, distribuidora oficial da Esri Press.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, os logotipos Esri Globe e Frame, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras regiões. Os nomes de outras empresas, produtos ou serviços mencionados podem ser marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250819959502/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com