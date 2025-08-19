Bio Ritmo amplia operação com dez novas unidades em 2025

Com previsão de inaugurar dez novas unidades até o fim de 2025, a Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, inicia uma nova fase de crescimento. Em agosto, a empresa inaugura uma academia conceito no Shopping Ibirapuera, que recebeu um investimento superior a R$?10 milhões. Desde janeiro, a rede já incorporou quatro unidades ao seu portfólio e planeja expandir para outras capitais brasileiras, além da segunda academia no Peru. A expectativa é encerrar o ano com 40 unidades ativas, manter o ritmo em 2026 e consolidar o posicionamento da marca em praças estratégicas.

De acordo com o plano de expansão, já estão em operação três unidades na América Latina (Panamá, Chile e Peru) e uma no Brasil, fruto da aquisição da academia Edge Sports em São Paulo. Com a inauguração da unidade conceito do Shopping Ibirapuera em agosto, a rede projeta abrir mais seis unidades até dezembro. Cinco serão no Brasil, em locais como Recife, Niterói e zona sul do Rio de Janeiro.

“O cenário é bastante promissor para as ambições da Bio Ritmo. Nosso plano como Grupo para a rede é claro: focar nas principais capitais brasileiras e latino-americanas, para oferecer uma solução premium que integre acompanhamento personalizado, tecnologia de ponta e uma filosofia em que a academia se torna um espaço de autocuidado. E isso é só o começo", afirma Diogo Corona, COO do Grupo Smart Fit.

A academia do Shopping Ibirapuera inaugura um conceito diferente de outras unidades, com foco em bem-estar integral, inovação e experiência personalizada. O espaço foi inspirado em centros de wellness globais e contará com equipamentos da marca italiana Technogym, estúdio de pilates e sala recovery com terapias para liberação miofascial. O plano que conta com as novidades citadas, denominado de Infinity, foi desenvolvido com uma abordagem holística, com o objetivo de proporcionar uma solução completa que atenda às mais variadas necessidades dos alunos. O Infinity contempla quatro consultas por ano com nutricionista, incluindo teste de DNA; atendimento com personal trainer três vezes por semana agendado via aplicativo ou concierge; e uma sessão de fisioterapia por mês.

A expansão da Bio Ritmo será guiada por estudos criteriosos de viabilidade e receptividade ao novo modelo. “As decisões seguem dados e consideram o grau de maturidade de cada mercado, além do alinhamento com nosso posicionamento. Atualmente, priorizamos locais onde o Grupo já atua, ampliando sinergias entre marcas e operações”, conclui Diogo.